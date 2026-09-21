Pelea de mujeres en la semifinal entre Millonarios vs. Santa Fe Femenino: video

Una pelea en las tribunas de El Campín quedó registrada en video después del clásico entre Millonarios y Santa Fe Femenino, disputado el domingo 20 de septiembre. En las imágenes aparecen varias mujeres enfrentándose físicamente, mientras otras personas intentan separarlas.

El episodio se hizo viral luego de la clasificación de Santa Fe a la final de la Liga Femenina, tras imponerse 2-1 ante Millonarios y cerrar la serie con un marcador global de 4-3.

Video de la pelea en las tribunas en el clásico capitalino femenino

El video que comenzó a circular en redes sociales muestra a varias aficionadas de Millonarios involucradas en una confrontación dentro del estadio en la tribuna oriental.

Sin embargo, el registro audiovisual no permite identificar a las personas involucradas ni establecer con certeza qué ocurrió antes de la pelea.

Tampoco hay, hasta el momento, información pública confirmada sobre el motivo que desencadenó la confrontación, posibles personas lesionadas, intervención de las autoridades o el desenlace del incidente.

¿Qué pasó en el clásico entre Millonarios y Santa Fe Femenino?

La pelea ocurrió después de un partido que terminó con la eliminación de Millonarios y la clasificación de Santa Fe a una nueva final de la Liga Femenina.

Las ‘Leonas’ ganaron 2-1 en el partido de vuelta disputado en El Campín y, después del empate 2-2 en el primer encuentro, se quedaron con la serie por 4-3.

El resultado le permitió a Santa Fe avanzar a su cuarta final consecutiva en la Liga Femenina y asegurar un nuevo enfrentamiento por el título contra Deportivo Cali, que superó a Atlético Nacional en la otra semifinal.

La clasificación también dejó a las ‘Leonas’ con un cupo para la Copa Libertadores Femenina 2026.