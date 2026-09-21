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Pelea de mujeres en la semifinal entre Millonarios vs. Santa Fe Femenino: video

Mujeres protagonizaron pelea en la tribuna en la semifinal entre Millonarios vs. Santa Fe Femenino.

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Fotos: capturas de pantalla @Monitai9f2

Noticias RCN

septiembre 21 de 2026
03:04 p. m.
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Una pelea en las tribunas de El Campín quedó registrada en video después del clásico entre Millonarios y Santa Fe Femenino, disputado el domingo 20 de septiembre. En las imágenes aparecen varias mujeres enfrentándose físicamente, mientras otras personas intentan separarlas.

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El episodio se hizo viral luego de la clasificación de Santa Fe a la final de la Liga Femenina, tras imponerse 2-1 ante Millonarios y cerrar la serie con un marcador global de 4-3.

Video de la pelea en las tribunas en el clásico capitalino femenino

El video que comenzó a circular en redes sociales muestra a varias aficionadas de Millonarios involucradas en una confrontación dentro del estadio en la tribuna oriental.

Sin embargo, el registro audiovisual no permite identificar a las personas involucradas ni establecer con certeza qué ocurrió antes de la pelea.

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Tampoco hay, hasta el momento, información pública confirmada sobre el motivo que desencadenó la confrontación, posibles personas lesionadas, intervención de las autoridades o el desenlace del incidente.

¿Qué pasó en el clásico entre Millonarios y Santa Fe Femenino?

La pelea ocurrió después de un partido que terminó con la eliminación de Millonarios y la clasificación de Santa Fe a una nueva final de la Liga Femenina.

Las ‘Leonas’ ganaron 2-1 en el partido de vuelta disputado en El Campín y, después del empate 2-2 en el primer encuentro, se quedaron con la serie por 4-3.

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El resultado le permitió a Santa Fe avanzar a su cuarta final consecutiva en la Liga Femenina y asegurar un nuevo enfrentamiento por el título contra Deportivo Cali, que superó a Atlético Nacional en la otra semifinal.

La clasificación también dejó a las ‘Leonas’ con un cupo para la Copa Libertadores Femenina 2026.

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