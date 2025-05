J Balvin no se quedó callado y defendió a Frisby en medio de la polémica mundial

Frisby Colombia se encuentra viviendo una situación atípica y que ha generado revuelo mundial. La razón es que en España, exactamente en Bilbao, hay un establecimiento de comidas que está utilizando su mismo nombre, logo y tipografía, a pesar de que no cuenta con la respectiva autorización.

Desde que se conoció esta problemática, Frisby Colombia emitió un comunicado de alerta, pero la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea analizó el caso y no le dio la razón. Su argumento fue que la entidad colombiana no tiene la marca registrada y, por lo tanto, no la estarían suplantando.

"En Frisby S.A. BIC aclaramos que la situación relacionada con Frisby España SL no corresponde en ningún caso a una estrategia de marketing de nuestra compañía", expresó la entidad colombiana en su comunicado.

Y, en medio de esa coyuntura, Frisby Colombia no solo ha sido defendida por diferentes marcas del país, sino que J Balvin, el reconocido cantante de reguetón, también se pronunció en las últimas horas. ¿Qué dijo?

J Balvin defendió a Frisby Colombia tras su problema con Frisby España

J Balvin, a través de un video, aseguró que Frisby es una marca de pollo nacida en Colombia y que, en consecuencia, debe ser la única.

"Nadie lo hace como Frisby lo hace. Ese es un pollo colombiano, delicioso y nacido en Pereira", enfatizó J Balvin, mientras que estaba sosteniendo una conversación con su hijo.

"Vamos a enfocarnos en Frisby. Frisby, estamos contigo", añadió también el icónico cantante de reguetón en el video.

Además, acompañó la grabación con un mensaje en el que puntualizó que Frisby le recordaba a momentos muy icónicos de su infancia.

"Colombia es Frisby porque lo que me trae a mi infancia no tiene precio", escribió el artista paisa.

Frisby Colombia rechazó que Frisby España esté utilizando su identidad

En el comunicado que Frisby Colombia emitió el 10 de mayo, explicó que van a defender su marca hasta las últimas instancias y que el caso ya se encuentra siendo evaluado por las autoridades pertinentes.

De igual manera, aclaró que no le parece ético lo que está sucediendo con Frisby España y que exigirán respeto.

"Frisby S.A. BIC no tiene ningún tipo de relación con Frisby España y rechazamos de manera categórica cualquier uso indebido de nuestra identidad de marca, así como cualquier acción que busque aprovecharse de la reputación y trayectoria de la misma", concluyó la entidad colombiana.