Murió Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y una de las caras más visibles de la política colombiana

Tras varios meses luchando contra un tumor cerebral, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este 8 de mayo a los 64 años, en Bogotá.

Meses atrás, Vargas Lleras había viajado a Estados Unidos para realizarse un riguroso tratamiento en contra de un meningioma benigno que le había aparecido hace años.

La Fundación Santa Fe de Bogotá a través de un comunicado confirmó la muerte del exvicepresidente. Indicó que durante las últimas semanas Vargas Lleras estaba bajo su cuidado clínico en atención domiciliaria.

Las honras fúnebres de Germán Vargas Lleras se realizarán en el Salón Bolívar de la Cancillería, en el centro de Bogotá.

Un tumor cerebral contra el que luchó varias veces

Durante su tratamiento en Houston, el líder de Cambio Radical se alejó de la arena política, aunque en ocasiones reaparecía para reuniones con el partido. Antes de eso, su nombre sonaba incluso para entrar a la contienda electoral de este 2026.

El meningioma benigno que padecía Vargas Lleras es un tumor que crece en las membranas alrededor del cerebro y la médula espinal.

Su diagnóstico se dio luego de que se desmayara en un evento cuando era vicepresidente. Sin embargo, en ese momento se sometió a una cirugía y se lo extirparon.

La trayectoria política de Vargas Lleras

La trayectoria política de Germán Vargas Lleras es basta, considerando que, además, nació en el seno de una de las familias políticas más tradicionales de Colombia.

A inicios de los 90 fue concejal de Bogotá por el Partido Liberal, y más tarde se lanzó al Congreso de la República por la misma colectividad, a donde llegó como senador.

Desde 1994 hasta 2006 tuvo curul en el Senado por partidos como el Liberal, Colombia Siempre y Cambio Radical. Ese último avaló su candidatura a la Presidencia en 2010, sin embargo, no le alcanzó para ganar.

Trabajó como ministro de Interior y de Justicia para el entonces gobierno Santos, y después fue nombrado ministro de Vivienda hasta 2013.

Durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos, lo acompañó como fórmula vicepresidencial hasta marzo de 2017, cuando renunció durante un acto protocolario televisado que costó millones de pesos.