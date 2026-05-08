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Bancolombia anunció importante cambio en pagos digitales y así funcionará ahora

Bancolombia anunció cambios en sus códigos QR tras integrarse al sistema Bre-B, por lo que usuarios y negocios deberán actualizar este servicio de pagos digitales.

Bancolombia anunció importante cambio en pagos digitales y así funcionará ahora
Foto: Freepik y Bancolombia.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
07:36 p. m.
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Los pagos digitales en Colombia siguen evolucionando y ahora millones de usuarios de Bancolombia tendrán que realizar cambios importantes en uno de los servicios más utilizados por personas y comercios.

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La entidad financiera anunció la integración oficial de sus códigos QR al sistema Bre-B del Banco de la República, una apuesta que busca agilizar y unificar las transferencias entre diferentes bancos del país.

Con esta actualización, quienes usan códigos QR para recibir pagos deberán generar nuevos códigos desde las aplicaciones oficiales del banco, ya que los anteriores quedarán obsoletos.

Según explicó la entidad, este cambio permitirá que las transferencias sean interoperables, es decir, que el dinero pueda enviarse y recibirse entre distintas entidades financieras de forma inmediata.

Así funcionará el nuevo sistema de pagos

La integración con Bre-B permitirá que los códigos QR de Bancolombia queden asociados a las llamadas “llaves”, un mecanismo creado para simplificar las transferencias digitales en Colombia.

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De esta manera, los negocios y usuarios que tengan registrado su QR podrán recibir dinero desde cualquier banco que haga parte del sistema. El proceso se hará de forma rápida y sin necesidad de validar múltiples datos bancarios.

Sin embargo, el cambio también trae ajustes importantes. Bancolombia confirmó que todos los códigos QR creados antes de esta actualización deberán reemplazarse mediante la aplicación Mi Bancolombia o desde Bancolombia Negocios.

Usuarios deberán actualizar sus códigos QR

La entidad señaló que, si un negocio decide cambiar su llave registrada, el código QR anterior quedará automáticamente desactivado y será necesario solicitar uno nuevo.

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El trámite podrá hacerse desde la opción “Tus Llaves” y “Consultar código QR” dentro de la app Bancolombia Negocios o acercándose a las sucursales físicas.

Este anuncio llega en medio del crecimiento de los pagos digitales en Colombia. Datos entregados por Bold revelaron que los comercios procesaron ventas superiores a los $517.000 millones mediante llaves Bre-B, con más de 5,8 millones de transacciones registradas y un crecimiento del 36 % frente a marzo.

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