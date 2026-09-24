Ryan Castro se habría pronunciado tras la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin y Valentina Ferrer se han tomado el tema de conversación en redes sociales durante la más reciente semana, pues ya son varias las especulaciones que se han hecho alrededor del fin de su relación sentimental.

Aunque el antioqueño no se ha pronunciado al respecto, desde el anuncio por parte de la modelo argentina, miles de usuarios han tomado partido de la situación al cuestionar algunas conductas del cantante y una presunta infidelidad de su parte.

Pese a que ninguna de las versiones que ha circulado en internet han sido confirmadas o desmentidas por los famosos, ahora Ryan Castro se ha sumado a la conversación al haber publicado un inquietante texto en sus redes.

¿Ryan Castro habló sobre la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer?

El “cantante del ghetto” se convirtió en uno de los artistas más cercanos a la pareja, pues, meses atrás, Ryan compartió la mayoría de escenarios familiares y públicos en compañía de José Osorio.

Pero su interacción con el intérprete de ‘Mi gente’ fue más allá de la creación de ‘Omerta’ ya que Castro logró establecer una clara amistad con Valentina y una interacción viral con Río, hijo de Balvin y Ferrer, hasta llegar al punto de ser considerado el tío del pequeño.

La amplia cercanía del intérprete de ‘Sanka’ a la pareja también se ha convertido en objeto de discusión entre los internautas, quienes cuestionaron el rumbo que el hombre iba a tomar al ser amigo de ambos famosos.

Ante una amplia oleada de memes en internet, Ryan Castro publicó un nuevo video, en su cuenta oficial de TikTok, en donde compartió una frase que fue asociada con su situación frente a la ruptura amorosa de sus grandes amigos.

“¿Quién se queda con el perro?”, fue el comentario del hombre en su video que ya posee más de cien mil likes. Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de internautas afirmaron que el comentario estaría directamente relacionado con la ruptura sentimental de su amigo.

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J Balvin desfila en Milán y genera reacciones en redes

Por otro lado, J Balvin volvió a revolucionar las redes tras compartir un video, por medio de su cuenta oficial de TikTok, en donde publicó fotografías de su paso por el desfile de Vogue al ritmo de su nueva canción ‘Que ironía’.

Sin embargo, varios de sus fanáticos notaron que su nueva cumbia argentina aborda como tema principal los sentimientos que se generan después de una ruptura amorosa con su pareja sentimental.