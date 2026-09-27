“Falté yo en la lista”: Marlon Solórzano se sumó a la polémica de Karina García

La controversia alrededor de Karina García sigue generando reacciones en redes sociales. Esta vez, el nombre que volvió a aparecer en medio de la conversación fue el de Marlon Solórzano, expareja de la creadora de contenido y también exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

Solórzano publicó un video en sus redes sociales en el que aparece bailando y acompañó las imágenes con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores:

Falté yo en la lista, publicó Marlon Solórzano en sus redes sociales.

El comentario fue interpretado por algunos usuarios como una posible referencia a las personas que han sido mencionadas durante la reciente polémica relacionada con Karina García, entre ellos, Altafulla, Blessd, Kris R, Cris Valencia y Westcol. Sin embargo, Marlon no mencionó directamente a su expareja ni explicó el contexto de la frase.

¿Qué dijo Marlon Solórzano sobre la polémica de Karina García?

La aparición de Marlon llega después de que el exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia ya hubiera reaccionado a la controversia.

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En días recientes, Solórzano había hecho un llamado al respeto hacia las mujeres y se había referido al enfrentamiento que ha generado comentarios entre seguidores del reality y de las figuras involucradas.

Ahora, su nueva publicación volvió a ponerlo en el centro de la conversación. La frase “Falté yo en la lista” fue suficiente para que los usuarios comenzaran a relacionarla con la situación que atraviesa Karina García.

La controversia también ha involucrado públicamente a Kris R, Mr. Stiven y María Julissa, mientras diferentes publicaciones y comentarios en redes sociales han alimentado la conversación.

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A esta lista se sumó recientemente Cris Valencia, quien compartió fotografías y recuerdos de un antiguo video junto a Karina García. En las imágenes ambos aparecen en escenas de baile y besos, mientras Valencia aseguró que para él fue algo “bonito y especial”.

Ese contenido también generó comentarios entre los seguidores de la paisa, aunque las imágenes corresponden años atrás.