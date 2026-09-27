¿Ser influencer ya es una profesión? Colombia debate nuevas reglas

La creación de contenido digital dejó de ser solo una actividad en redes sociales y entró en el debate sobre regulación, derechos y responsabilidades en Colombia. Un proyecto de ley busca establecer nuevas reglas para este sector.

Ser creador de contenido puede significar hoy trabajar con marcas, generar ingresos por publicidad, contratar equipos de producción y construir negocios alrededor de una comunidad digital. Sin embargo, la legislación colombiana todavía enfrenta el reto de definir con precisión esta actividad.

Ese escenario está en discusión en el Congreso. El proyecto de ley 231 de 2026, denominado de “Creación digital responsable”, plantea medidas para proteger y promover la creación de contenidos digitales, establecer responsabilidades y proteger derechos de los consumidores y de las personas que aparecen en esos contenidos.

La discusión no es nueva. En 2025, el Senado realizó una audiencia pública sobre una iniciativa para regular este mercado, en la que participaron creadores de contenido y representantes del sector. Entre los temas planteados estuvieron la publicidad en redes sociales, la protección de menores y la necesidad de establecer reglas más claras.

¿Qué se busca cambiar para los creadores de contenido?

Uno de los principales puntos del debate es reconocer las características económicas y profesionales de una actividad que ya genera ingresos y relaciones comerciales.

Las propuestas discutidas incluyen aspectos relacionados con la transparencia de la publicidad, la protección de los consumidores, la responsabilidad frente a las audiencias y mecanismos para promover un uso seguro de las plataformas digitales.

Sebastián Giraldo, presidente de la Agremiación de Creadores de Contenido, ha participado en este debate y ha defendido la necesidad de establecer reglas que permitan reconocer la actividad y definir derechos y deberes para quienes hacen parte del ecosistema. Su intervención quedó registrada durante las discusiones públicas del proyecto.

El debate también involucra a marcas, plataformas digitales, agencias y anunciantes, debido a que buena parte de la actividad de los creadores depende precisamente de estas relaciones comerciales.

¿Cuántos creadores de contenido hay en Colombia?

Las cifras sobre el tamaño del sector varían según la fuente y la metodología utilizada. Durante una audiencia en el Senado, representantes del gremio hablaron de más de 465.000 influenciadores, mientras otras mediciones citadas por medios de comunicación han estimado una cifra superior.

Esta diferencia muestra precisamente uno de los desafíos del sector: no existe todavía una definición única que permita establecer con exactitud quién debe ser considerado creador de contenido o influenciador.

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Por ahora, el debate legislativo continúa. La discusión tendrá que determinar hasta dónde debe llegar la regulación y cómo establecer responsabilidades sin afectar la libertad de expresión ni la dinámica de un ecosistema que cambia rápidamente.

La eventual regulación podría tener efectos sobre la relación entre creadores, marcas, plataformas y audiencias, por lo que el tema seguirá bajo discusión en el Congreso.