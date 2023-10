Jaime Lorente, actor de La Casa de Papel, se burló de una fan de Shakira: "Hoy no duermo"

Jaime Lorente ha estado en el 'foco de las críticas' de los seguidores de Shakira, luego de lanzarle un 'dardo' horas después del lanzamiento de 'El Jefe'. El actor español, protagonista en La Casa de Papel y Élite, ahora arremetió contra una fan de la reconocida artista barranquillera.

Después de que 'Shaki' y Fuerza Regida publicaran el corrido mexicano, 'Denver' hizo una polémica publicación en su cuenta de 'X'. "Qué pereza das Shakira", escribió el también músico murciano. Después de este 'post' una oleada de fanáticos de la cantante colombiana salieron a defenderla.

Lorente no 'guardó silencio' ante la embestida de los amantes de Shakira y se llegó a meter con la familia de la ganadora de tres Premios Grammy. "Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso", fue el controversial guiño, refiriéndose al supuesto daño que las canciones que giran entorno alrededor de Gerard Piqué causan en Sasha y Milan.

La burla de Jaime Lorente a una fan de Shakira

"Me encantó tu actuación en La Casa de Papel, te felicito por ello. Pero te repudio como persona, primero por meterte con vidas ajenas, segundo por arremeter contra una mujer y madre intachable y por último, por atacar a la mujer que más admiro en el universo", escribió una usuaria en 'X'.

Otros dardos de Jaime Lorente a Shakira

"Ellos locos con lo nuevo de Shakira y yo volando con Midas Alonso en Brixton", escribió el actor ibérico luego del lanzamiento de 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53'.

Días después, publicó el siguiente mensaje, hablando de los problemas financieros de la colombiana. "Shakira está a 2 millones de ganar lo que le debe Hacienda".