Javier Acosta y locutora se casaron simbólicamente en un encuentro lleno de ternura antes de su eutanasia

La presentadora y locutora Valentina Taguado, conocida por su trabajo en el programa "Impresentables" de Los 40 Colombia, ha captado la atención de sus seguidores con un emotivo acto de solidaridad.

La noche del 29 de agosto, Taguado anunció en sus redes sociales que se casó simbólicamente con Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios, quien se someterá a la eutanasia este viernes 30 de agosto.

En un conmovedor video compartido en Instagram, Taguado explicó que desde que entrevistó a Acosta, no ha dejado de sentir miles de emociones. La locutora confesó sentirse profundamente conmovida por la historia de Acosta y el mensaje que él transmite.

"No he parado de llorar, Javi me produce demasiados sentimientos, entre ellos amor y felicidad", expresó Taguado en el clip.