El 'jefe' tomó nueva decisión de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: los participantes ya fueron comunicados

El 4 de mayo de 2026 inició una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Como cada lunes, los participantes que siguen en competencia disputaron la prueba de liderazgo y, finalmente, el ganador fue Valentino Lázaro.

Tras ese resultado, el creador de contenido abrió la 'Caja de Pandora' y conoció junto a sus compañeros las nuevas determinaciones tomadas por el 'jefe'. ¿Cuáles fueron?

La prueba de 'Beneficio y Castigo' será individual en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El sobre que abrió Valentino Lázaro lo convirtió en el 'gerente de la experiencia VIP'.

Eso significa que, teniendo en cuenta que cada día habrá un huésped que necesita ser atendido de la mejor manera en La Casa de los Famosos Colombia 2026, él tendrá que asignarles roles a sus compañeros como si fueran trabajadores de un hotel.

Además, su desempeño será fundamental debido a que la prueba de 'Beneficio y Castigo' será individual y la retroalimentación de los invitados se transformará en más o menos puntos.

"Esa propina se convierte en puntos que van a sumarse para la prueba de 'Beneficio y Castigo' que, ojo, esta vez es individual. El huésped va a escoger a dos famosos: a uno le dará 200 puntos y al otro 100. Así será día a día", enfatizaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

¿Con qué otros beneficios contará Valentino Lázaro por ser el líder de la semana en La Casa de los Famosos?

En esta ocasión, Valentino Lázaro ya aseguró su presencia en el top 6 de la competencia debido a que contará con inmunidad.

Pero, además, tendrá la posibilidad de gozar de un poder de salvación en caso de que logre defenderlo en la prueba del jueves.

¿Qué irá pasando a lo largo de la semana? Descúbralo conectándose con las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.