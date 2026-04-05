¿Error de arquero o amaño? Investigan a portero por insólita jugada: video

José Calderón, arquero acusado por los aficionados de presunto amaño, quedó en el centro de la discusión tras un autogol en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, en Panamá, sobre el minuto 90.

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La acción generó sospechas y obligó a una reacción oficial del propio jugador y de las autoridades del fútbol local.

¿Qué ocurrió en la jugada que desató sospechas en Panamá?

El incidente se presentó en los minutos finales del compromiso de liga panameña. Calderón, con amplia trayectoria y participación en el Mundial de Rusia 2018, intentó despejar un balón dentro del área que no representaba mayor peligro. Sin embargo, el control falló y terminó enviando la pelota a su propio arco.

El error significó la derrota inmediata de su equipo y provocó una reacción fuerte dentro del terreno de juego. Compañeros y rivales cuestionaron la acción, mientras que en redes sociales el video se difundió rápidamente, abriendo el debate sobre si se trató de una equivocación o de una presunta manipulación del resultado.

Las críticas no tardaron en escalar. Uno de los futbolistas del equipo rival expresó públicamente su inconformidad, señalando la jugada como impropia del nivel profesional, lo que aumentó la presión sobre el portero.

¿Cómo respondió José Calderón a las acusaciones de amaño?

Ante la magnitud de la polémica, el arquero publicó un pronunciamiento en el que rechazó cualquier insinuación de irregularidad. Afirmó que la acción fue producto de un error técnico dentro de la dinámica del juego y no de una conducta intencional.

Calderón también ofreció disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los seguidores del equipo, reconociendo el impacto del autogol en el resultado final. En su mensaje destacó su carrera de más de dos décadas en el fútbol profesional, subrayando que siempre ha actuado bajo principios de transparencia.

Además, manifestó su disposición para que el caso sea revisado por las autoridades deportivas competentes y advirtió que tomará medidas legales si considera que su reputación se ve afectada por acusaciones sin sustento.

Mientras tanto, la Federación Panameña de Fútbol informó que analizará lo ocurrido para descartar cualquier irregularidad y garantizar la integridad de la competencia.

La controversia sigue abierta y el caso del arquero acusado presuntamente de amaño continúa bajo observación. La decisión de las autoridades será clave para determinar si se trató de un error deportivo o si existen elementos que ameriten una investigación más profunda.