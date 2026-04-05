Cambio en La Casa de los Famosos Colombia: este es la nueva zona dentro del recinto

El top 7 de La Casa de los Famosos Colombia ya se conformó y todos los habitantes han manifestado su gran emoción por pertenecer al selecto grupo de celebridades que Colombia sigue eligiendo noche tras noche.

La más reciente eliminación de Alexa Torres ya ha generado un sin fin de comentarios y especulaciones por lo que el ‘Jefe’ decidió que era hora de iniciar una nueva semana con novedosos temas de conversación e inesperados cambios dentro de las instalaciones del lugar.

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¿Cuál será el nuevo cambio en la competencia?

En las horas más recientes, los siete famosos iniciaron la decimoséptima semana de juego con un cambio inesperado dentro del recinto ya que se percataron de que la anterior habitación tormenta ahora lleva el título de “experiencia vip”.

Pese a que ninguno ha logrado obtener respuesta sobre lo que ocurrirá en dicho espacio, una reciente publicación, en las redes oficiales del programa, dieron a conocer que la inteligencia artificial tomó las últimas decisiones ya que la habitación será rentada por unos días como una experiencia exclusiva que tendrá invitados.

A esta novedad se ha sumado la gran cantidad de cambios que los famosos experimentaron durante la semana más recientes, pues parte de las decisiones que tomó la IA fue quitar el agua caliente de todas las bañeras. Esta determinación ha llevado a que varios participantes opten por tomar duchas cortas y terminar algunas tareas de aseo personal en el lavamanos.

Por esto, cientos de fanáticos han manifestado su interés por conocer nuevos detalles de la estrategia para la semana que inicia y que, sin duda alguna, revolucionará los últimos días del juego más popular en el país.

¿Quién será el primer invitado?

Ante las altas expectativas por la nueva dinámica, los presentadores confirmaron que Violeta Bergonzi, ganadora de la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, será la celebridad que ingresará como invitada para cumplir con una contundente dinámica que beneficiará a los participantes que cumplan con sus expectativas.

Aunque los jugadores todavía desconocen los detalles, los presentadores también revelaron que dentro de los cambios para la nueva semana es que el líder no tendrá la oportunidad de nominar.