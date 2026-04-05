¡Icónicos! Estos son algunos de los looks más virales de la Met Gala 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra conmocionado ante la nueva edición de la reconocida Met Gala en la que decenas de estrellas globales se reúnen en torno a una temática determinada bajo los diseños exclusivos de las mejores casas de costura.

Looks más icónicos de la Met Gala 2026

La gran fiesta de la moda es un evento que se celebra cada año en el Museo Metropolitano de Nueva York. El código de vestimenta para la nueva edición del 2026 es el “Fashion is Art” por lo que todos los asistentes tuvieron que apelar a su mayor creatividad en honor al arte y la vulnerabilidad humana.

Para esta nueva edición las miradas se las han llevado distintos artistas como Beyonce, quien volvió a la pasarela tras diez años de ausencia al lucir un icónico esqueleto diamantes diseñado por Olivier Routsting, quien ya ha diseñado con anterioridad varios de los looks más emblemáticos de la artista.

Otra de las apariciones más estelares fue la de Rihanna y su esposo A$AP Rocky. La mujer llegó luciendo un traje de Glenn Martens con un tocado al mejor estilo art déco y un corsé con el que lució más de 115.000 cuentas de cristal, joyas antiguas y cadenas.

La cuota latina no se hizo esperar ya que Bad Bunny se llevó la atención de todos los asistentes al llegar al gran evento de moda luciendo completamente envejecido, con cabello de color blanco, evidentes arrugas en su rostro, un bastón en sus manos y un traje de color negro con un gran moño en su pecho.

Según las entrevistas que ofreció para la prensa local, el puertorriqueño sorprendió al manifestar que tardó 53 años para lucir su look por lo que incluso llegó a bromear sobre su interés por conseguir un descuento a la tercera edad para ingresar al evento.

Otros de los looks más llamativos fueron protagonizados por Madonna, Kim Kardashian, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Sam Smith, Heidi Klum, entre otros.

Artistas colombianos en la Met Gala 2026

La presencia colombiana no se hizo esperar ya que Maluma se convirtió en el único asistente nacional de la noche. Este lució un traje negro, diseñado por Tom Ford, que llevó brillantes en la parte superior y un cuello con pliegues.