Definitivo: este es el primer participante dentro del top 6 de La Casa de los Famosos

Los participantes iniciaron una nueva semana dentro de la competencia con novedades inesperadas para todos, pues amanecieron con un inédito cartel en el que se manifestó que la antigua habitación tormenta ahora corresponde a la zona vip.

Ante la incertidumbre por conocer los detalles de las nuevas dinámicas, los presentadores sorprendieron al explicar los detalles de lo que se avecina para los próximos días de competencia.

¿Quién es el nuevo integrante del top 6?

La prueba por el liderato de la semana se disputó entre Valentino y ‘Campanita’, quienes se enfrentaron en un juego al azar que resultó dándole la victoria a Lázaro. Fue así como los presentadores anunciaron que el creador de contenido se había convertido en el primer participante en ingresar al top 6 del juego.

No obstante, su liderato no vendrá con exclusividad ya que el hombre perdió el poder de la nominación al estar ante un grupo reducido de participantes. Para sorpresa de todos los presentes, Lázaro decidió que su compañero de habitación debía ser Alejandro Estrada, quien nunca ha ingresado a dicho espacio.

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¿Quiénes serán los nuevos habitantes?

La dinámica de la experiencia vip revolucionará la convivencia entre los siete famosos que siguen en la competencia, pues Carla y Marcelo dieron a conocer que durante toda la semana vendrán diferentes huéspedes que se alojarán en la habitación tormenta y tendrán que ser atendidos de manera impecable.

Valentino, al ser el líder de la semana, tuvo la tarea de distribuir las funciones por lo que todos tendrán que asumir un rol específico para darle el mejor servicio a cada uno de los invitados del ‘Jefe’.

Para la primera visita todos los famosos tendrán la oportunidad de atender a Violeta Bergonzi, quien llegará en las próximas horas para vivir la novedosa experiencia que fue creada para la tercera temporada del exitoso reality del Canal RCN.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los próximos invitados que ingresarán a la casa más famosa del país.