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Bogotá abrió convocatoria con 865 empleos hasta el 9 de mayo: ¿a qué puede postularse y cómo?

Las oportunidades laborales son para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con opciones incluyentes y postulación virtual.

Convocatoria de empleo en Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
07:06 a. m.
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La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo, mantiene activa una convocatoria que busca conectar a las empresas con personas que necesitan empleo en la ciudad.

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En total, son 865 vacantes disponibles hasta el sábado 9 de mayo, como parte de la estrategia ‘Talento Capital’, una iniciativa que sigue posicionándose como puente entre el talento humano y el sector productivo en Bogotá.

¿Qué perfiles están buscando?

La oferta laboral no solo es amplia, sino también diversa. De las 865 oportunidades, 404 están dirigidas a profesionales, mientras que 338 no requieren experiencia previa.

Además, 308 vacantes están pensadas para personas mayores de 50 años, 232 para jóvenes entre 18 y 28 años, 370 están enfocadas en mujeres y 20 están destinadas a población con discapacidad.

Entre los cargos disponibles se destacan posiciones como ejecutiva (o) comercial en sectores de construcción y tecnología AEC, asesora (o) corporativa (o), profesional en marketing digital, analista contable, analista de créditos, ingeniera (o) de proyectos, psicóloga (o), auxiliar de odontología, coordinadora (or) regional, directora (or) de cuenta, auxiliar de enfermería, jefe (a) de enfermería, especialista en urbanismo, arquitecta (o), médico (a) general, entre muchos otros.

También hay opciones para perfiles técnicos y operativos, como auxiliar administrativa (o), operaria (o) de aseo, auxiliar de tienda, técnica (o) electricista, electromecánica (o), auxiliar de mantenimiento, técnica (o) de telecomunicaciones con moto y auxiliar de servicios generales.

¿Cómo puedo postularme en la convocatoria de empleo?

Para postularse, las personas interesadas deben registrarse en la plataforma del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co), completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que se ajusten a su perfil.

Adicionalmente, los aspirantes pueden mantenerse informados sobre nuevas oportunidades, cursos gratuitos y recomendaciones para procesos de selección a través del canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”.

Quienes prefieran atención presencial pueden acercarse al punto de la Agencia Distrital de Empleo, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., donde recibirán orientación para registrar su hoja de vida, fortalecer su perfil laboral y desarrollar habilidades como la comunicación asertiva y el liderazgo.

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Un punto clave del proceso es que, si el perfil del candidato se ajusta a las vacantes disponibles, su hoja de vida será enviada directamente a las empresas, lo que puede acelerar el proceso de selección.

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