CANAL RCN
Tendencias

¿Se terminó la relación de Jessi Uribe y Paola Jara? Esto dijo el cantante

El cantante habló sin filtros de su realidad sentimental. ¿Cuál fue su aclaración?

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
10:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, Jessi Uribe, el reconocido cantante que interpreta éxitos como 'Dulce pecado' y 'La culpa', habilitó una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores.

El artista recibió cuestionamientos relacionados con sus nuevos proyectos musicales, pero también fue muy recurrente la pregunta acerca de si su relación con Paola Jara había llegado a su fin.

Jessi Uribe rompió el silencio a falsa foto donde aparece capturado por la Policía
RELACIONADO

Jessi Uribe rompió el silencio a falsa foto donde aparece capturado por la Policía

Y, con el fin de ponerle fin a los rumores, Jessi Uribe respondió sin filtros. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

¿Se acabó la relación de Jessi Uribe y Paola Jara? Esto dijo el cantante

En una historia de Instagram, Jessi Uribe aclaró que su relación con Paola Jara se encuentra de la mejor manera y explicó por qué no han subido contenido juntos en los últimos días.

"Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. La gente sí es cansona y, primero que todo, no estamos separados, sino que estamos muy felices y, gloria a Dios, muy bien", afirmó.

"Con Pao hemos dicho que subimos cosas juntos, ya sea porque tenemos un álbum juntos y hay que publicar contenido, pero nos llaman cansones. Entonces decidimos que bueno, que no subamos nada en una semana, y ya dicen que estamos separados", agregó Jessi Uribe.

De esa manera, dejó claro que su relación no se encuentra pasando por ninguna crisis y que el contenido de sus redes sociales puede variar constantemente.

¿Cuándo inició la relación de Jessi Uribe y Paola Jara?

Los reconocidos cantantes de música popular oficializaron su relación en el 2020 y, posteriormente, el 14 de mayo de 2022, se casaron en Medellín.

¿Paola Jara cacheteó a Jessi Uribe en pleno concierto? Esto sucedió
RELACIONADO

¿Paola Jara cacheteó a Jessi Uribe en pleno concierto? Esto sucedió

Además, su familia se agrandó el 19 de noviembre de 2025 cuando nació Emilia, la hija que ellos mismos han descrito como uno de los grandes amores de su vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

Shakira rompe un récord mundial en Spotify y hace historia con "Dai Dai"

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 13 de julio de 2026

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 12 de julio de 2026

Otras Noticias

Cuidado personal

Teleconsulta pediátrica: el modelo que reduce 70% las urgencias infantiles en Colombia

El cierre de camas pediátricas alerta a Colombia. La teleconsulta prioritaria surge como la alternativa para atender a más de 2.000 niños al mes.

Accidente de tránsito

Joven fue arrollado violentamente por una ambulancia que se pasó un semáforo en rojo en Bogotá

Sus familiares aseguran que el personal no le brindó los primeros auxilios.

Venezuela

Venezolano que perdió 21 familiares en los sismos es el rostro de campaña para recolectar ayudas

Dólar

¡Nuevo cambio notable en el precio del dólar hoy 14 de julio de 2026! Así abrió

Mundial de fútbol

El conmovedor mensaje del papá de Jayden Adams: "No será fácil seguir adelante"