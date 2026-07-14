¿Se terminó la relación de Jessi Uribe y Paola Jara? Esto dijo el cantante

En los últimos días, Jessi Uribe, el reconocido cantante que interpreta éxitos como 'Dulce pecado' y 'La culpa', habilitó una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores.

El artista recibió cuestionamientos relacionados con sus nuevos proyectos musicales, pero también fue muy recurrente la pregunta acerca de si su relación con Paola Jara había llegado a su fin.

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Y, con el fin de ponerle fin a los rumores, Jessi Uribe respondió sin filtros. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

¿Se acabó la relación de Jessi Uribe y Paola Jara? Esto dijo el cantante

En una historia de Instagram, Jessi Uribe aclaró que su relación con Paola Jara se encuentra de la mejor manera y explicó por qué no han subido contenido juntos en los últimos días.

"Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. La gente sí es cansona y, primero que todo, no estamos separados, sino que estamos muy felices y, gloria a Dios, muy bien", afirmó.

"Con Pao hemos dicho que subimos cosas juntos, ya sea porque tenemos un álbum juntos y hay que publicar contenido, pero nos llaman cansones. Entonces decidimos que bueno, que no subamos nada en una semana, y ya dicen que estamos separados", agregó Jessi Uribe.

De esa manera, dejó claro que su relación no se encuentra pasando por ninguna crisis y que el contenido de sus redes sociales puede variar constantemente.

¿Cuándo inició la relación de Jessi Uribe y Paola Jara?

Los reconocidos cantantes de música popular oficializaron su relación en el 2020 y, posteriormente, el 14 de mayo de 2022, se casaron en Medellín.

Además, su familia se agrandó el 19 de noviembre de 2025 cuando nació Emilia, la hija que ellos mismos han descrito como uno de los grandes amores de su vida.