¿Paola Jara fue captada esperando un Transmilenio? Esta es la FOTO que se volvió viral en redes sociales

¿La artista se subió al bus? Esto es lo que se ha dicho en redes sociales.

Foto: Buen Día Colombia y Transmilenio.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
11:50 a. m.
En las últimas horas, en las redes sociales comenzó a circular una foto de Paola Jara, la reconocida cantante de música popular, cerca de un Transmilenio.

Por lo tanto, casi que de inmediato, comenzó el debate acerca de si la artista estaba esperando al sistema de transporte público o simplemente quedó cerca del bus por un factor coincidencial.

Todo esto teniendo en cuenta que, por lo general, los artistas no utilizan estos transportes, sino que se movilizan de manera privada.

Foto: ¿Paola Jara estaba esperando un Transmilenio en Bogotá?

En la imagen que sigue siendo tendencia en las redes sociales, se puede ver que Paola Jara se encuentra en un andén junto a su hija Emilia, que iba en un coche, y que un Transmilenio verde se estaciona frente a ella.

Sin embargo, al parecer, todo lo que ocurrió fue que la artista llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado y estaba esperando a que el bus circulara para cruzar la calle sin problemas.

La foto es la siguiente:

Además, por el momento, Paola Jara no se ha pronunciado en sus redes sociales para aclarar lo que en realidad ocurrió con el Transmilenio.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras la foto de Paola Jara junto al Transmilenio

Desde que la foto de Paola Jara comenzó a ser compartida en redes sociales, sus seguidores han escrito múltiples comentarios.

"Estaba justo en la cebra esperando para pasar", "ese es el aeropuerto y casualmente va pasando el SITP", "no veo por qué tanto misterio", "no, su esposo es el que la graba", "y "parece como si estuviera llegando de viaje", han sido algunos de los mensajes.

De igual manera, se ha conocido que, tras su estancia en Bogotá, ese habría sido el primer viaje que Paola Jara habría realizado en avión junto a su hija Emilia.

 

 

 

 

