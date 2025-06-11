CANAL RCN
Tendencias

Jessi Uribe publicó foto de la ecografía de su hija junto a Paola Jara: así luce

El artista dejó ver una foto inédita de la hija que está esperando junto a Paola Jara, previo al lanzamiento de una canción que le dedicaron.

Paola Jara
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
05:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jessi Uribe y Paola Jara, reconocidos artistas de la música popular, compartieron recientemente una fotografía de la ecografía de su hija Emilia. La publicación fue realizada a través de la cuenta oficial de Instagram de Jessi Uribe, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.

Novio expuso la infidelidad de su prometida en concierto de Jessi Uribe: video viral
RELACIONADO

Novio expuso la infidelidad de su prometida en concierto de Jessi Uribe: video viral

En la imagen se puede observar la ecografía de la bebé antes de su nacimiento. La publicación generó diversos comentarios por parte de los internautas, quienes han seguido de cerca las actualizaciones sobre la llegada de la primera hija de la pareja.

Publicación de Jessi Uribe y reacción de los seguidores

La fotografía fue difundida por el cantante en sus redes sociales, acompañada de un mensaje personal. La publicación rápidamente obtuvo miles de interacciones, posicionándose entre los temas más comentados por los seguidores de ambos artistas.

En distintas plataformas digitales, los usuarios compartieron mensajes relacionados con la etapa que atraviesan los intérpretes, destacando la expectativa por el nacimiento de su hija Emilia.

Anuncio de Paola Jara sobre la llegada de su hija

Por su parte, Paola Jara, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, publicó recientemente información relacionada con la llegada de su hija. Según lo compartido por la artista, el nacimiento de Emilia se estima para los próximos días.

La intérprete también mencionó que el 6 de noviembre a las 6:00 p.m. se realizará el lanzamiento de una nueva canción, fecha que coincide con el periodo en el que se espera el nacimiento de su bebé. La noticia fue acompañada de un video especial difundido en sus redes sociales.

La pareja ha compartido en los últimos meses diferentes momentos relacionados con el embarazo, los cuales han sido ampliamente comentados por su comunidad digital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

¿Noviazgo a la vista?: Karina García hace contundente revelación sobre su vida sentimental

Viral

Video viral de Karina García bailando en una piscina en La Mansión de Luinny

Celulares

¿Cuáles son los riesgos de cargar el celular en el carro? estas son las principales razones

Otras Noticias

Bogotá

Reconocido actor habló del crimen de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes: esta fue su enfurecida reacción

El actor reprochó categóricamente la violencia y se solidarizó con el dolor de la familia de Jaime Esteban Moreno.

Premios The Best

Tres colombianas entre las 88 nominadas al once ideal de The Best: ¿cómo votar?

Son tres las jugadoras colombianas nominadas para el once ideal de The Best. Linda Caicedo no hace parte del listado.

Dólar

¡Nuevo cambio considerable y fundamental en el precio del dólar en el cierre de HOY 6 de noviembre de 2025!

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará