Jessi Uribe publicó foto de la ecografía de su hija junto a Paola Jara: así luce

Jessi Uribe y Paola Jara, reconocidos artistas de la música popular, compartieron recientemente una fotografía de la ecografía de su hija Emilia. La publicación fue realizada a través de la cuenta oficial de Instagram de Jessi Uribe, donde cuenta con más de siete millones de seguidores.

En la imagen se puede observar la ecografía de la bebé antes de su nacimiento. La publicación generó diversos comentarios por parte de los internautas, quienes han seguido de cerca las actualizaciones sobre la llegada de la primera hija de la pareja.

Publicación de Jessi Uribe y reacción de los seguidores

La fotografía fue difundida por el cantante en sus redes sociales, acompañada de un mensaje personal. La publicación rápidamente obtuvo miles de interacciones, posicionándose entre los temas más comentados por los seguidores de ambos artistas.

En distintas plataformas digitales, los usuarios compartieron mensajes relacionados con la etapa que atraviesan los intérpretes, destacando la expectativa por el nacimiento de su hija Emilia.

Anuncio de Paola Jara sobre la llegada de su hija

Por su parte, Paola Jara, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, publicó recientemente información relacionada con la llegada de su hija. Según lo compartido por la artista, el nacimiento de Emilia se estima para los próximos días.

La intérprete también mencionó que el 6 de noviembre a las 6:00 p.m. se realizará el lanzamiento de una nueva canción, fecha que coincide con el periodo en el que se espera el nacimiento de su bebé. La noticia fue acompañada de un video especial difundido en sus redes sociales.

La pareja ha compartido en los últimos meses diferentes momentos relacionados con el embarazo, los cuales han sido ampliamente comentados por su comunidad digital.