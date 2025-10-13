CANAL RCN
Tendencias

Novio expuso la infidelidad de su prometida en concierto de Jessi Uribe: video viral

Novio se subió a la tarima del concierto de Jessi Uribe junto con su prometida y la expuso públicamente por infiel. El video es viral.

Fotos: IG Jessi Uribe y captura pantalla.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
07:10 p. m.
Un momento que estaba destinado a ser una romántica propuesta de matrimonio se transformó en una explosiva escena de infidelidad que rápidamente se apoderó de las redes sociales.

Durante la programación musical del Reinado Nacional del Turismo en Girardot, un hombre subió al escenario antes de la presentación de Jessi Uribe, y ante la mirada de miles de asistentes, expuso la infidelidad de su pareja.

El video del incidente, que muestra al hombre sosteniendo un anillo antes de lanzar su confesión, es viral, convirtiéndose en el centro de las conversaciones digitales. La increíble historia de la infidelidad expuesta en el concierto de Jessi Uribe impactó a miles.

Propuesta de matrimonio terminó en exposición de infidelidad en concierto de Jessi Uribe

El insólito suceso, que de acuerdo con los internautas ocurrió en la noche del sábado 11 de octubre de 2025 en el municipio cundinamarqués, captó la atención total del público.

El hombre, de identidad reservada, se encontraba en la tarima junto a su pareja. Se presume que había coordinado previamente el espacio para pedirle la mano, un gesto que no se terminó dando.

Mostrando una argolla ante el público, el novio soltó la bomba que paralizó el evento: "Esta argolla era para pedir que se casara conmigo, pero después de ver lo que vi, unas conversaciones de WhatsApp con Johan, el enfermero del hospital”.

La revelación de la presunta traición con un "enfermero de un hospital" desató gritos y asombro entre los presentes, quienes rápidamente sacaron sus teléfonos para documentar la escena. La infidelidad expuesta en el concierto de Jessi Uribe tomó un giro dramático y totalmente inesperado.

Concierto de Jessi Uribe en Girardot es viral por confesión de infidelidad

Tras la contundente confesión, el hombre, visiblemente afectado pero resuelto, se dirigió a los asistentes con un mensaje final de liberación personal. “Muchas gracias, tenía que sacarlo, lo llevaba en mi corazón”, expresó, dando a entender que el hallazgo de los mensajes marcaba el fin de su relación.

Este momento viral opacó el contexto del certamen en Girardot, que, lamentablemente, también fue escenario de un trágico accidente de una carroza que dejó una víctima mortal y 14 heridos.

