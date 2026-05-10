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JH contó las dificultades que vivió como habitante de calle y conmovió a sus seguidores

El reconocido creador de contenido recordó los años que pasó sin un hogar en Cali y agradeció por su vida actual.

JH de la Cruz
FOTO: Captura de pantalla - @kerry_kambell

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
12:51 p. m.
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JH de la Cruz es una de las personalidades de redes sociales más virales en los últimos años. Sin embargo, detrás del personaje que ha construido hay una historia que no muchos conoces y es su pasado como habitante de calle.

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En entrevista con Kerry Kambell, el creador de contenido recordó que tuvo que pasar por esta etapa debido a que cuando era menor de edad estuvo en condición de abandono y creció en un hogar del ICBF, pero a los 16 años se fugó, quedando en condición de calle.

Decidió escapar debido a los constantes y severos castigos que recibía, que incluían encierros, uso de camisas de fuerza y medicación para doparlo.

La dura vida de JH como habitante de calle

En la entrevista, JH manifestó que llegó al municipio de Cartago, Valle del Cauca, donde se vio obligado a comer de la basura y asearse en los baños de los centros comerciales.

Había días en los que yo llegaba a la basura y no había nada. Me tocaba irme al baño del centro comercial y llenarme con agua, pero me dolía tanto el estómago que yo lloraba y decía '¿por qué?' Y tener que bañarme con el agua de un sanitario.

JH comentó que cuando recuerda esas experiencias de su pasado agradece por la vida que tiene actualmente. "Es increíble porque muchos de mis compañeros que conocí en el Bienestar están en los vicios, en la cárcel, algunos muertos y otros no están haciendo nada, entonces yo digo que soy muy bendecido".

¿Cómo salió JH de la Cruz de la situación de calle?

Según explicó en su relato, el punto de inflexión se dio cuando recibió la ayuda de una persona en Cartago, quien le brindó ropa, comida y hospedaje. Una mujer mayor lo llevó a la iglesia y a partir de ahí conoció a Dios.

En lugar de resignarse, JH mantenía una comunicación constante con Dios, expresando su deseo genuino de cambio: 'Dios, quiero salir de las calles, ayúdame'. Este enfoque le brindó la fortaleza mental necesaria para buscar activamente su salida.

La iglesia se convirtió en su red de apoyo. Fue a través de este entorno espiritual que logró conectar con personas que le dieron sus primeras oportunidades laborales, permitiéndole dejar la calle y empezar a ser independiente.

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