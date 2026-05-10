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Avianca ofertará más de 800.000 asientos y 160 rutas nacionales e internacionales para la semana de receso

La aerolínea dio a conocer cómo operará para la semana de receso en el país.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
12:42 p. m.
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Ante la llegada de la Semana de Receso, uno de los periodos de mayor movilidad y dinamismo turístico del año en el país, la aerolínea Avianca anunció un despliegue operativo masivo para atender la alta demanda de los viajeros. Entre el 5 y el 12 de octubre de 2026, la compañía pondrá a disposición de los usuarios más de 4.600 vuelos y una oferta superior a los 800.000 asientos.

Este robusto plan de conectividad se apoya en una red que supera las 160 rutas, conectando de manera directa a más de 80 destinos repartidos en más de 25 países de América y Europa.

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David Alemán, director de Ventas de Avianca para Colombia y Suramérica, señaló al respecto que durante esta temporada la compañía busca que cada pasajero elija cómo vivir su experiencia de viaje de acuerdo con sus necesidades.

Esto incluye desde diversas opciones de tarifas, equipaje y selección de asientos, hasta alternativas de alta gama como Business Class Américas e INSIGNIA by Avianca destinadas a quienes vuelan hacia Europa y Nueva York.

Destinos preferidos a nivel nacional e internacional

Durante este receso escolar y vacacional, los usuarios tendrán a su disposición un abanico amplio de alternativas turísticas tanto dentro como fuera del territorio colombiano.

En el mercado doméstico: Destacan rutas hacia destinos de playa, naturaleza, cultura y gastronomía como Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Medellín, Riohacha, Popayán y Leticia.
A nivel internacional: Se mantienen con alta demanda ciudades como Ciudad de México, Cancún, Madrid, Buenos Aires, Asunción, San Juan, Nueva York, Lima y Santiago de Chile.

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