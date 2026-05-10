Revelan polémicos videos de Timochenko ante la JEP en 2019: habló de cárcel y del trato a los secuestrados

Cumpliéndose una década del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, volvió a abrirse una controversia alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada divulgó fragmentos de una diligencia de 2019 en la que participó Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, entonces máximo comandante de las Farc.

Según Posada, se trata de una audiencia del 14 de febrero de 2019 relacionada con el macrocaso de secuestro y que permaneció reservada durante años.

Revelan polémicos videos de Timochenko ante la JEP en 2019

En uno de los fragmentos divulgados, Londoño cuestiona la posibilidad de que los integrantes de la antigua guerrilla tuvieran que pagar penas de prisión tras la negociación de paz.

En ese contexto, plantea que si ellos debían ir a la cárcel, también deberían hacerlo los demás actores responsables del conflicto y cuestiona que se les pretendiera imponer una sanción sin tener en cuenta la responsabilidad de cada parte.

Para Posada, estas declaraciones muestran una discusión sobre las condiciones que podían enfrentar los exintegrantes de las Farc dentro del sistema de justicia transicional.

Timochenko pedía penas flexibles para los involucrados

En otro de los videos, Timochenko habla sobre la posibilidad de que las penas fueran más flexibles y menciona que el tiempo cumplido en La Habana pudiera contabilizarse como parte de una eventual sanción.

El fragmento también hace referencia a la posibilidad de permanecer en Cuba y viajar a lugares como Varadero.

Posada interpretó estas declaraciones como una muestra de que las condiciones del acuerdo habrían sido discutidas de manera favorable para los integrantes de la antigua guerrilla. Esa es la lectura de la senadora sobre el contenido de los videos.

¿Qué dijo Timochenko sobre los secuestrados?

Uno de los momentos que más cuestionó la congresista corresponde a una respuesta de Londoño sobre el trato que recibían las personas secuestradas.

En el fragmento, el excomandante habla de criterios de “buen trato” y de garantizar alimentación para quienes permanecían retenidos. Ante una pregunta sobre si podían ser torturados, responde que no.

Posada cuestionó esa descripción y recordó casos de secuestrados por las Farc que permanecieron durante años en cautiverio y que posteriormente denunciaron condiciones de extrema dureza.

¿Por qué la senadora cuestiona la actuación de la JEP?

La senadora no centró sus críticas únicamente en las respuestas de Timochenko. También cuestionó el tono y la actitud que, según su interpretación, tuvieron los integrantes de la JEP durante la diligencia.

Aseguró que, después de revisar las cerca de seis horas de grabación, le llamó la atención que percibiera momentos de risas y comentarios distendidos durante una diligencia relacionada con crímenes cometidos durante el conflicto.

La congresista sostiene que estos videos refuerzan sus cuestionamientos al funcionamiento del tribunal y a la manera en que se han abordado los procesos contra antiguos integrantes de las Farc.

¿Qué otros cuestionamientos hizo la senadora?

Durante la entrevista, también cuestionó el balance de la JEP y aseguró que, según sus cifras, de 21 sentencias emitidas en ocho macrocasos solo cuatro estaban en firme y únicamente una correspondía a integrantes de las Farc.

Esas cifras hacen parte de los argumentos que la senadora viene utilizando para cuestionar los resultados y el costo de la jurisdicción.

¿Qué más contienen las grabaciones?

Según menciona, la diligencia tuvo una duración cercana a seis horas y los fragmentos que hizo públicos son solo una pequeña parte del contenido.

La senadora asegura que todavía existen segmentos que no han sido divulgados y que, a su juicio, permitirían conocer más detalles sobre las conversaciones sostenidas durante aquella diligencia.