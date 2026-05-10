Triunfo en 1.ª vuelta de Flávio Bolsonaro castigaría los índices de corrupción e inseguridad en el Gobierno de Lula

Las elecciones de primera vuelta en Brasil, en las que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (hoy, en prisión domiciliaria), obtuvo más votos que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en su sexta aspiración presidencial, resultaron sorpresivas para gran parte del electorado.

Aunque ninguna encuesta daba por ganador a Bolsonaro, logró sobrepasar a Lula con 47,06% de la votación, mientras, el presidente obtuvo un 45,12%, de cara al que podría ser su cuarto periodo en el cargo. Así lo indicó en diálogo con Noticias RCN el internacionalista y docente de la Universidad de la Sabana, Carlos Arévalo:

“El resultado es sorpresivo, ninguna de las encuestas daba como ganador a Flávio Bolsonaro (…) hay una decisión importante de pueblo brasilero ante un eventual cambio de Gobierno. Parece que el discurso antipartido de Gobierno caló”.

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¿Qué dicen los números sobre las elecciones de segunda vuelta y su posible desenlace?

El nombre del futuro presidente se definirá el próximo 25 de octubre, cuando, los brasileros asistan a las urnas entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

En el país, el voto es obligatorio entre los 18 y 69 años, exponiendo a multas a 158 millones de personas; “sin embargo, hubo una abstención del 21%. Son 33 millones de votos. Hay que ver qué está pasando. Los estados de Brasil en los que más abstención habría fueron favorables para Flávio Bolsonaro. Habrá que ver si logra que la gente que no salió salga a votar por él”.

En palabras de Arévalo, y “conociendo los resultados, pareciera que la votación se inclina más por Bolsonaro que por Lula. En segunda vuelta tendría la mayor favorabilidad para ser presidente en Brasil”.

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¿Voto castigo contra el Gobierno de Lula?

Los resultados, según Arévalo, son “una combinación de varios factores. Por un lado, en las últimas elecciones, el oficialismo la pasó muy mal; lo que demuestra que los gobiernos no están siendo efectivos logrando atender las necesidades de la población. Está pasando en casi todos los países. Seguridad y economía iban a ser los temas más importantes en las elecciones para Brasil y pareciera que Bolsonaro logró transmitir más”, incluso entre el voto joven.

El docente indicó que las elecciones de 2026 parecen mucho menos pasionales y cerradas que las de 2022. Sin embargo, advirtió que el voto parece “más consciente de lo que ocurre en el país”, y “orientado a castigar a Inácio Lula da Silva, pero sobre todo a su Gobierno por los altos índices de corrupción e inseguridad”.