¡Camilo Cifuentes, el reconocido influencer de Colombia, se dejó ver! ¿Mostró su rostro?

El domingo 4 de octubre, en el estadio Palogrande de Manizales, se jugó un partido benéfico con la finalidad de recaudar fondos para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto.

Los amigos de Dayro Moreno, la leyenda del Once Caldas, se enfrentaron a la Federación Colombiana de Creadores de Contenido y Camilo Cifuentes, el reconocido influencer 'incógnito', fue uno de los organizadores.

En consecuencia, el querido creador de contenido estuvo presente en el estadio, utilizó una camiseta que lo identificó e, incluso, no solo interactuó con los protagonistas del espectáculo, sino también con las personas que se encontraban en las tribunas.

Además, publicó unas fotos y videos de cuerpo completo en sus redes sociales. ¿Dejó ver su rostro de una vez por todas? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

EN FOTOS: así se dejó ver Camilo Cifuentes, el reconocido influencer 'incógnito' de Colombia

Aunque Camilo Cifuentes se identificó sin problema y fue cercano a las personas que se hicieron presentes en el estadio Palogrande, utilizó una gorra, unas gafas de sol y un tapabocas que cubrieron su rostro.

Sin embargo, el creador de contenido, que nunca aparece en cámara, reveló por primera vez nuevos detalles relacionados con su apariencia.

"Gracias, mis niños, por tanto amor y tanto apoyo. No tengo palabras para agradecerles por haber aportado su granito de arena en este evento tan lindo con el que vamos a repartir tanto amor", escribió Camilo Cifuentes en las redes sociales.

"Hoy me voy con el corazón lleno de haberlos conocido y de haber recibido todo su cariño. Todo merece la pena teniéndolos a ustedes", añadió.

Estas fueron las reacciones de los internautas tras ver a Camilo Cifuentes

Luego de la publicación compartida por Camilo Cifuentes, varios seguidores manifestaron que poco a poco va revelando su identidad, mientras que otros celebraron que aún conserve su lado 'incógnito'.

"Camilo se está mostrando, ¿será que se acabará el mundo?", "el mejor", "ese no es el Camilo que imaginé en mi cabeza todo este tiempo, wow", "sigue siendo nuestro héroe enmascarado" y "espero que nunca muestre por completo su identidad, eso es un mensaje muy poderoso", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.