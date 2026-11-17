Los Premios Grammy 2027 están cada vez más cerca y la Academia ya hizo público el listado de los artistas nominados en las 100 categorías que abarcan una gran variedad de géneros musicales.

Cabe recordar que los artistas nominados son seleccionados por los 16.000 miembros votantes de la Academia de la Grabación. El Grammy es el máximo galardón dentro de la industria y con este se exaltan algunos de los mejores lanzamientos, actuaciones y logros creativos más destacados.

¿Cuáles son los colombianos nominados a los Grammy 2027?

La lista de nominados ya fue publicada por la Academia en donde la nómina colombiana también dijo presente. Para esta edición, Karol G cuenta con dos nominaciones en las categorías Mejor Canción Latina por ‘Ahí’, junto a Drake, y Mejor Álbum Latino por ‘No me arrepiento de sentir tanto’.

Ryan Castro es el segundo colombiano más nominado al contar con dos de estas en las categorías Mejor Álbum de Música Urbana por ‘Omerta’, junto a J Balvin, y ‘Hopi Sendé. Por su parte, Shakira se encuentra nominada a Mejor Interpretación de Música Global por su canción ‘Dai Dai’ junto a Burna Boy.

Carlos Vives también dijo presente en esta premiación ya que el samario cuenta con una nominación en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por su disco ‘El último Disco Vol.1’. Fonseca también se encuentra nominado en la misma categoría con su disco ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’.

Feid competirá contra Ryan Castro y J Balvin en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con su disco ‘El Green Print: La Saga (Disc 1) - FEID VS FERXXO. Juanes cuenta con una nominación en la categoría Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su disco ‘JuanesTeban’.

Finalmente, el Grupo Niche cuenta con una nominación en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por su disco ‘Más Que Palabras’.

Fecha y elegibilidad de los Grammy 2027

La nueva edición de la importante premiación musical se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero del 2027 y se transmitirá en vivo por ABC, Disney + y Hulu a las 4:00 p.m. desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles, Estados Unidos.

Cabe entender que el periodo de elegibilidad para esta edición comprende grabaciones y obras publicadas desde el 31 de agosto de 2025 hasta el 28 de agosto del 2026. La votación final para conocer a los ganadores, entre los votantes de la Academia, será desde el 10 de diciembre del 2026 hasta el 7 de enero del 2027.