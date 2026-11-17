Don Omar regresará a Colombia como parte de su actual gira mundial que se encuentra realizando por varios países de Europa y Estados Unidos. La cita en el país fue confirmada en tres ciudades donde miles de fanáticos podrán asistir a uno de los shows más esperados del género urbano.

Precios para el concierto de Don Omar en Bogotá

‘The Last King World Tour’ aterrizará en Colombia durante el mes de noviembre del 2027 con tres conciertos confirmados. Bogotá recibirá al cantante el jueves 4 de noviembre, Cali el viernes 5 y Medellín el domingo 7 del mismo mes.

Sin embargo, el intérprete de ‘Pobre diabla’ ya confirmó los detalles de los tres shows en el país. La presentación en Bogotá se realizará en el Vive Claro y la preventa oficial para adquirir boletos estará a cargo del Banco Falabella.

Esta se llevará a cabo este próximo 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m. La preventa con código de artista será el sábado 21 de noviembre a las 3:00 p.m.

Los precios de los boletos, para la primera etapa de venta, oscilan aproximadamente entre los $250.000 hasta los $750.000 más servicio. Para los palcos, los precios partirán desde los $3.490.000 hasta los $12.000.000 más servicio. Los precios de venta para la segunda etapa inician desde los $299.000 hasta los $13.000.000, para palco, más servicio.

Precios de los boletos para el concierto de Don Omar en Cali

En Cali, el puertorriqueño se presentará en el Estadio Pascual Guerrero y el precio de las boletas, en su primera etapa, oscilan entre los $149.000 hasta los $399.000 más servicios. Los precios de los palcos inician desde los $4.990.000 hasta los $12.990.000 más servicio.

La segunda etapa de venta contempla entradas desde los $199.000 hasta los $13.990.000 más servicio.

Precios de los boletos para el concierto de Don Omar en Medellín

Finalmente, el artista llegará a Medellín para presentarse en el Estadio Envigado y los precios inician desde los $249.000 hasta los $13.990.000, más servicio, en su primera etapa. Para la segunda etapa, los precios van desde los $349.000 hasta los $14.990.000, más servicio.

Cabe recalcar que las fechas de las preventas y ventas generales para este concierto son las mismas para las tres ciudades del país.