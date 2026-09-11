Luis Alfonso hizo historia en el Coliseo MedPlus y celebró su cumpleaños por todo lo alto

La ‘Fonda del Señorazo’ logró hacer historia en la capital colombiana, pues el concierto de Luis Alfonso se convirtió en una verdadera fiesta que contó con varios invitados de lujo y momentos especiales que marcaron la velada.

Sin embargo, una aparición clave se llevó la atención de los miles de asistentes ya que el artista supo aprovechar su masiva presentación en Bogotá para celebrar y compartir su cumpleaños número 33 con su fanaticada.

Luis Alfonso hizo historia en Bogotá

El “Señorazo” logró llenar otro de los recintos más masivos de la capital al llegar al Coliseo MedPlus con su innovador formato 360 que se tomó el lugar y facilitó la visibilidad de todos los presentes durante la noche del pasado sábado 7 de noviembre.

La noche inició con la presentación de Jhon Álex Castaño, quien fue el encargado de abrir el escenario con una presentación de hora y 20 minutos en donde cantó varios de sus mejores éxitos. Minutos después llegó el artista Brian Puerta al interpretar algunas de sus canciones y rindió un sentido homenaje a Yeison Jiménez.

La noche continuó su rumbo y Jhonny Rivera fue el encargado de seguir con la celebración. El artista llegó en compañía de sus músicos y su esposa Jenny López, quien llegó junto al hombre e interpretó varios de sus mejores éxitos como ‘Empecemos de cero’ y ‘Es mi madre’.

Tras casi dos horas de presentación del pereirano, finalmente Luis Alfonso apareció en el recinto al llegar volando desde las alturas e ingresar por el techo del Coliseo por medio de un arnés. Su aparición causó gran furor entre los asistentes, quienes celebraron la épica entrada del hombre a su concierto.

RELACIONADO J Balvin y Reykon protagonizaron una de las noches más memorables para el reggaetón colombiano

Invitados al concierto de Luis Alfonso

El show avanzó y el artista interpretó varios de sus más recordados éxitos como ‘Contentoso’, ‘Destino Final’, ‘Gomela y Montañero’, entre otras. Pero los invitados a su concierto también se llevaron la atención durante la noche.

Rigoberto Urán se robó parte del show al llegar al escenario montando su icónica bicicleta. Seguido de este llegó Galy Galiano, Kapo, Nanpa, Nelson Velásquez, entre otros.

No obstante, uno de los momentos más especiales fue cuando un pastel de gran tamaño se ubicó en el centro del escenario y del interior salió Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del hombre, y sus tres hijos.