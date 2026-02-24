Policía revela más detalles sobre la desaparición de Diana Ospina: ¿En qué estado llegó al CAI?

Sigue habiendo consternación por el caso de Diana Ospina. Esta mujer estuvo compartiendo en un reconocido bar de Bogotá y durante la madrugada del domingo 22 de febrero, abordó un taxi y desapareció por más de 24 horas.

A Ospina la vieron en Theatron (calle 58 #10-32). Los videos mostraron el momento en el que tomó un taxi. Esto, después de que ningún vehículo de aplicación le aceptara el servicio. Antes de subirse al carro, les tomó fotos a las placas y se las envió a sus cercanos.

Cronología de la desaparición: los taxis y las horas clave

El recorrido culminó en su casa, pero cuando se iba a bajar; de otro taxi llegaron dos hombres. Acto seguido, la obligaron a subirse en el otro taxi y comenzaron las 40 horas de pánico.

La hipótesis principal es que fue un paseo millonario, teniendo en cuenta los más de 10 movimientos bancarios ocurridos en ese lapso.

Pasadas las 10:00 p.m. del lunes 23 de febrero, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que la víctima ya se había reencontrado con su familia. Una hora antes, llegó hasta el CAI Mirador, sur de Bogotá.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las emotivas imágenes del momento. Horas después, se supo que la Fiscalía toma la declaración de Ospina, quien contó que fueron tres hombres los que la abordaron en el taxi y tendría identificados los otros vehículos.

De igual forma, la Policía entregó detalles sobre cómo llegó la mujer al CAI. El teniente coronel Jaime Rubiano, quien ejerce como comandante operativo de Seguridad Ciudadana #4, dio a conocer la información.

Por un lado, precisó que la mujer se presentó casi a las 9:30 p.m., luego de que voces de auxilio en la vía Bogotá – Choachí informaran que se encontraba deambulando y solicitando ayuda.

Tras esto, se activó el respectivo protocolo. “Al momento de iniciar nuestro desplazamiento, podemos evidenciar que una mujer se va acercando a las instalaciones, Nos dice que su nombre es Diana Ospina y que se encuentra desaparecida. Pidió que la auxiliáramos”, contó el uniformado.

Durante el recorrido hacia su casa, la Policía se puso en contacto con la familia y calificó la llamada como emotiva.