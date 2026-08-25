¿Quiénes podrían ser incluidos en la reforma antiterrorista que prepara el Gobierno?

El Gobierno Nacional anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de reforma para crear un “estatuto antiterrorista”, con el que busca establecer nuevas herramientas jurídicas para enfrentar a guerrillas, organizaciones narcotraficantes y otros grupos ilegales.

La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, pretende definir de manera concreta qué se entenderá por una organización terrorista y establecer cuáles grupos podrían ser incluidos oficialmente dentro de esa categoría.

¿Qué propone la reforma?

Uno de los principales objetivos del proyecto es crear un marco jurídico específico para combatir organizaciones consideradas terroristas.

Según explicó Lara, la reforma establecería primero una definición legal de lo que es una organización terrorista.

A partir de esa definición, el Estado podría elaborar una lista de grupos que cumplan con esas características y aplicarles las herramientas contempladas en el nuevo estatuto.

Aunque el ministro todavía no ha revelado cuáles organizaciones serían incluidas, señaló que la clasificación podría abarcar a diferentes estructuras armadas y criminales que representen una amenaza para la población y para la capacidad del Estado.

El Gobierno también ha planteado que personas involucradas en acciones violentas, como incendios provocados contra poblaciones o propiedades, podrían quedar bajo esta nueva clasificación, dependiendo de las investigaciones y de los criterios que finalmente establezca la ley.

¿Qué cambiaría con la clasificación de “terrorista”?

La principal diferencia estaría en el tratamiento jurídico y operativo que recibirían las organizaciones incluidas en la lista.

El Gobierno sostiene que contar con un estatuto específico permitiría entregar a la Fuerza Pública nuevas herramientas para enfrentar estructuras que, según las autoridades, utilizan la violencia para afectar a la población y debilitar la capacidad de respuesta del Estado.

La Presidencia ha sido más contundente al explicar su intención. En un comunicado reciente aseguró que trabaja en una estrategia para que los grupos criminales sean tratados como terroristas.

La propuesta, sin embargo, todavía debe ser presentada ante el Congreso y debatida antes de convertirse en ley.

Por ello, aspectos como los criterios exactos para declarar a una organización como terrorista, las entidades encargadas de hacer esa clasificación y las medidas que podrían aplicarse aún están por definirse.