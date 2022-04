“He hecho suficiente”, las palabras con las que Jim Carrey le diría adiós a su carrera

Tras 45 años de carrera artística, el destacado artista de la industria cinematográfica, y estrella de Hollywood, Jim Carrey, después del estreno de Sonic The Hedgehog 2, su más reciente aparición en la pantalla grande, anunció que se retiraría de las pantallas y que se dedicaría a descansar y a pintar.

En las últimas semanas se conocieron tres noticias del mundo de Hollywood que se hicieron tendencia.

La primera tiene que ver con el escandaloso actuar de Will Smith en plena ceremonia de los Óscars, cuando por defender a su esposa de un 'chiste' del comediante Chris Rock, subió al escenario y le dio una fuerte bofetada frente a todos los presentes y en plena transmisión del evento que reúne a los mejores del cine.

La siguiente se trata de Bruce Willis, el artista de 67 años que inició su carrera en la televisión durante los años 80, y que hace unas semanas anunció su retiro.

El reconocido actor dejará la actuación debido a un reciente diagnóstico médico que le halló una enfermedad llamada afasia.

Por otro lado está Jim Carrey, el actor y humorista estadounidense, que decidió, a la par con Bruce Willis, retirarse de la industria cinematográfica. El actor es reconocido por su actuación en películas taquilleras como La Máscara.

Entre sus mejores películas, destaca ‘La máscara’, seguida de ‘Ace Ventura: un detective diferente’, ‘Dos tontos muy tontos’, ‘Mentiroso compulsivo’, ‘El show de Truman’, ‘Yo, yo mismo e Irene’, ‘El Grinch’, y otras más.

Mientras Jim Carrey se encontraba en medio de la gira promocional de ‘Sonic 2’, confesó, en una entrevista, que se alejaría de las pantallas.

Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Hablo bastante en serio. Depende. Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me tomaré un descanso.