J.K. Rowling prometió millonaria donación para proteger a huérfanos en Ucrania

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la famosa saga de libros infantiles Harry Potter, hizo un llamamiento a donaciones para ayudar a los niños atrapados en orfanatos de Ucrania, prometiendo igualar esas donaciones hasta un millón de libras (1,3 millones de dólares o 1,2 millones de euros).

La novelista retuitéo un llamamiento de la Fundación Lumos, que cofundó en 2005 y que actualmente recauda fondos para proporcionar alimentos, higiene y material médico a los afectados por la crisis humanitaria ucraniana.

"Igualaré personalmente las donaciones, hasta 1 millón de libras", prometió J.K. Rowling, dando la gracias a los donantes por anticipado en Twitter.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl