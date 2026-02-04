CANAL RCN
Colombia

Rifirrafe entre Roy Barreras y Camilo Romero por quién representa al progresismo

Los precandidatos presidenciales tuvieron un intercambio de mensajes en la red social X luego de que el CNE decidiera que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del 8 de marzo.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
09:57 p. m.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral revocara la inscripción del precandidato presidencial Iván Cepeda, con una votación de 6 contra 4, en la consulta del próximo 8 de marzo denominada Frente por la Vida’, el precandidato Camilo Romero se pronunció en contra de la decisión y arremetió contra Roy Barreras.

Dijo que el CNE materializó un atentado a la democracia colombiana: "Impedir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida es violar los derechos políticos de millones".

Además, aunque en la consulta para elegir candidato presidencial de la izquierda están Camilo Romero, Juan Fernando Cristo y Roy Barreras, aseguró que este último no representa al progresismo.

Agregó que "entre Angelica Lozano que “salvó” la reformas sociales y Roy Barreras que “fundó” el progresismo, no le queda nada a nadie, ni a Petro. Seguro Roy estaba fundando la izquierda cuando pedaleaba la reelección de Uribe en 2006".

Roy Barreras le respondió a Camilo Romero

El precandidato y exembajador de Colombia en Reino Unido respondió a Romero a través de su cuenta de X. Le señaló que él fue el fundador del Pacto Histórico y afirmó que el progresismo se demuestra con hechos.

"Soy fundador del @PactoCol , usted es verde progresista y los liberales social demócratas también somos progresistas. Usted no me representa a mí ni tampoco a Iván. Cada uno de nosotros representa una forma de progresismo. El liberalismo popular es progresismo desde el Siglo XIX".

Además, le cuestionó dónde se encontraba cuando se aprobaron proyectos como la penalización del aborto, el tratado de Escazú y hasta la elección de Gustavo Petro como presidente.

"Las luchas populares no empezaron ayer. ¿Dónde estabas tú cuando hundí la penalización del aborto o cuando defendí y aprobamos el matrimonio LGTBI o cuando aprobé el tratado de Escazú o el campesino como sujeto de derechos o cuando negocié y logramos el acuerdo de paz , construimos la JEP, le hicimos oposición a Duque y luego elegimos al primer Presidente de la Izquierda en la historia de Colombia? El progresismo se demuestra con hechos".

