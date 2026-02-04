"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que nació en Cuba, pero está radicada en México desde hace varios años, ha indicado que durante este 2026 puede haber cambios drásticos en la geopolítica mundial.

En sus últimos análisis, no solo ha tenido visiones con la muerte de un importante político, sino que, además, alertó un posible golpe de Estado en uno de los países más cruciales.

¿Qué es exactamente lo que podría pasar según Mhoni Vidente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo un golpe de Estado en China

De acuerdo con las cartas vistas por Mhoni Vidente, a lo largo del 2026 podría presentarse un golpe de Estado en China y el impacto sería a nivel mundial.

"Se visualiza un golpe de Estado contra los chinos y sería muy fuerte porque cambiaría la geopolítica", inició afirmando la reconocida astróloga.

"De por sí, la geopolítica ya está cambiando con Donald Trump y más ahora con el acuerdo de paz. Él quiere desaparecer la ONU y ya desapareció a la Organización Mundial de la Salud", añadió Mhoni Vidente.

Sus declaraciones exactas fueron la siguientes:

¿Qué más pasaría en 2026, según Mhoni Vidente?

En otro de sus más recientes videos, Mhoni Vidente alertó que presiente más tragedias aéreas a lo largo del año.

Incluso, ella detalló que uno de esos accidentes se presentaría en la Ciudad de México y que sería parecido al que ocurrió hace un tiempo atrás.

Adicionalmente, la astróloga dejó claro que la razón de esa tragedia aérea sería un posible atentado contra un político o un empresario muy reconocido del país.

Sin embargo, Mhoni Vidente no solo ha hablado de México, sino que hace unas semanas también recomendó que la seguridad del Mundial 2026 sea muy rigurosa debido a que se podrían presentar atentados en varias ciudades de Estados Unidos.