CANAL RCN
Tendencias Video

"Se visualiza un golpe de Estado": inesperada predicción de Mhoni Vidente para el 2026

De acuerdo con la importante astróloga, esta acción tendría repercusiones a nivel mundial.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
05:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que nació en Cuba, pero está radicada en México desde hace varios años, ha indicado que durante este 2026 puede haber cambios drásticos en la geopolítica mundial.

En sus últimos análisis, no solo ha tenido visiones con la muerte de un importante político, sino que, además, alertó un posible golpe de Estado en uno de los países más cruciales.

¿Habrá más accidentes aéreos en 2026? Escalofriante predicción de Mhoni Vidente
RELACIONADO

¿Habrá más accidentes aéreos en 2026? Escalofriante predicción de Mhoni Vidente

¿Qué es exactamente lo que podría pasar según Mhoni Vidente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo un golpe de Estado en China

De acuerdo con las cartas vistas por Mhoni Vidente, a lo largo del 2026 podría presentarse un golpe de Estado en China y el impacto sería a nivel mundial.

"Se visualiza un golpe de Estado contra los chinos y sería muy fuerte porque cambiaría la geopolítica", inició afirmando la reconocida astróloga.

"De por sí, la geopolítica ya está cambiando con Donald Trump y más ahora con el acuerdo de paz. Él quiere desaparecer la ONU y ya desapareció a la Organización Mundial de la Salud", añadió Mhoni Vidente.

Sus declaraciones exactas fueron la siguientes:

¿Qué más pasaría en 2026, según Mhoni Vidente?

En otro de sus más recientes videos, Mhoni Vidente alertó que presiente más tragedias aéreas a lo largo del año.

Incluso, ella detalló que uno de esos accidentes se presentaría en la Ciudad de México y que sería parecido al que ocurrió hace un tiempo atrás.

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026
RELACIONADO

"Se ve la muerte": impactante predicción de Mhoni Vidente para el 2026

Adicionalmente, la astróloga dejó claro que la razón de esa tragedia aérea sería un posible atentado contra un político o un empresario muy reconocido del país.

Sin embargo, Mhoni Vidente no solo ha hablado de México, sino que hace unas semanas también recomendó que la seguridad del Mundial 2026 sea muy rigurosa debido a que se podrían presentar atentados en varias ciudades de Estados Unidos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Preocupación por exparticipante de MasterChef: está hospitalizada tras ser diagnosticada con cáncer

Astrología

¿Habrá más accidentes aéreos en 2026? Escalofriante predicción de Mhoni Vidente

Yeison Jiménez

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Video captó cómo un carro a toda velocidad desató una tragedia en Bogotá: ya hay reporte de fallecidos

Un vehículo negro que iba a alta velocidad arrolló a un motociclista y terminó completamente destruido.

Donald Trump

Sujeto que intentó asesinar a Trump en un campo de golf en Florida recibió la pena máxima: cadena perpetua

En su intento por regresar a la Casa Blanca, Trump fue víctima de dos intentos de homicidio en 2024.

Bogotá

Importante hospital de Bogotá pidió usar Urgencias solo en casos graves tras registrar sobreocupación del 320%

Mercado de Fichajes

Fecha de cierre del mercado de fichajes en el FPC: ¿Habrá ventana para jugadores libres?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026