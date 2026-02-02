CANAL RCN
Colombia Video

Misión en la Antártida: así es como personal de la Armada de Colombia apoya a investigadores chilenos en el continente blanco

El mayor buque científico de la Armada colombiana llegó a Isla Decepción, uno de los puntos más importantes de la Antártida por sus ruinas.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
03:46 p. m.
En su día número 59, desde que zarpó de Cartagena, el ARC Simón Bolívar, el mayor buque científico de la Armada colombiana, estuvo realizando maniobras de cooperación internacional.

‘El Helo’, como fue bautizado el helicóptero que viaja a bordo del ARC Simón Bolívar, continúa desarrollando actividades para apoyar en logística al Instituto Antártico Chileno.

Expedición del ARC Simón Bolívar llega a la base con más pingüinos de la Antártida
Los primeros minutos, desde que levanta el vuelo, son de calma, en medio de un paisaje inhóspito, pero sus tripulantes se preparan para llevar a destino a investigadores chilenos, que deben realizar mantenimiento a su red de sensores meteorológicos, para seguir analizando el comportamiento del clima en el continente más frío y austral.

En la misión que acompañó un equipo de Noticias RCN, el investigador Fernando Insotroza explicó que iban “en dirección hacia la base para realizar mantenimiento a la antena de una estación”, que necesitaba ser revisada, “para cambiar algunos de sus sensores, y dejarla funcionando al 100%”.

¿Cómo dejan y suben al helicóptero los investigadores de la Antártida?

Al llegar al punto más cercano a la base en el que puede dejar a la tripulación, el helicóptero se mantiene estático en el aire, mientras los ocupantes saltan con una precisión milimétrica.

En el estrecho de Gerlache, el helicóptero se mantiene a medio pie, “mientras el personal realiza el desembarque con el material necesario para efectuar los trabajos de cuatro a cinco horas y, posteriormente, recibe el llamado para realizar su búsqueda”, explicó el comandante, Jeyson Higuera.

Cuidado y preservación en la Antártida: así son los paisajes asombrosos desde la bahía sur
Pero no es todo. A su regreso, el helicóptero realiza ejercicios de entrenamiento, en los que simula el traslado y movimiento de equipos pesados, que podría requerirse en misiones científicas y de apoyo logístico en el continente blanco.

Mientras, el barco realiza maniobras como el levantamiento hidrográfico, con el que delimita una zona del océano, que luego se recorre para explorar las profundidades del mar. Al finalizar este proceso, los tripulantes del ARC Simón Bolívar pueden entregar una carta náutica para que otras embarcaciones logren navegar sin ningún problema.

