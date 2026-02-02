CANAL RCN
Deportes

Millonarios y Medellín no se hicieron daño en dos días y siguen en la parte baja de la tabla

Millonarios y Medellín no lograron romper el cero ni domingo ni lunes y ambos se hunden en la tabla de posiciones.

Millonarios-Dim
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
03:46 p. m.
Millonarios e Independiente Medellín prolongaron su mal inicio en la Liga BetPlay tras igualar sin goles en un partido atípico, marcado por las inclemencias del clima y por un desarrollo fragmentado que terminó reflejándose en el marcador. Ni el domingo ni el lunes lograron romper el cero, y el empate dejó a ambos equipos anclados en la parte baja de la tabla de posiciones, aumentando la preocupación entre sus hinchadas.

El compromiso, correspondiente a la fecha 4 del campeonato, inició el domingo 1 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias que azotaron a Bogotá. La intensa precipitación provocó la inundación de varios sectores del terreno de juego, haciendo imposible la continuidad del encuentro y obligando a postergar su desenlace.

Un partido partido en dos días y sin soluciones ofensivas

La reanudación se llevó a cabo el lunes 2 de febrero a partir de las 3:00 de la tarde, con poco más de media hora por disputar. Pese al tiempo reducido, ambos equipos intentaron asumir riesgos en busca del gol que destrabara el resultado, aunque con más voluntad que claridad en los últimos metros.

Millonarios trató de imponer condiciones desde la posesión, mientras que Medellín apostó por transiciones rápidas, pero ninguno logró traducir sus intenciones en ocasiones claras de gol. El estado del campo, aún resentido por la lluvia, también influyó en la precisión y el ritmo del juego, condicionando el desarrollo de un partido que terminó siendo más luchado que bien jugado.

Diego Novoa sostuvo a Millonarios y Falcao volvió a El Campín

En el tramo final, la gran figura fue Diego Novoa. El arquero de Millonarios respondió con solvencia en al menos tres acciones determinantes, evitando la caída de su arco y sosteniendo el empate en un momento en el que Medellín parecía más decidido a buscar la victoria. Sus intervenciones fueron claves para que el conjunto ‘embajador’ rescatara un punto en casa.

Otra de las notas destacadas del encuentro fue el regreso de Radamel Falcao García al césped de El Campín. El delantero volvió a sumar minutos y dejó sensaciones positivas, participando activamente en el frente de ataque y mostrando movilidad, aunque sin poder concretar las opciones que tuvo para marcar.

Con este resultado, el panorama es poco alentador para ambos clubes. Millonarios se ubica en la casilla 18 de la tabla con apenas un punto, mientras que Independiente Medellín es 17 con dos unidades. De 12 puntos posibles, los dos equipos han sumado muy poco, un balance que empieza a encender las alarmas y a profundizar la crisis deportiva en dos históricos del fútbol colombiano.

