“Soy peor”: Jorge Herrera habla sobre su carácter en MasterChef Celebrity Colombia

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia ya han manifestado sentir afinidad en medio de la competencia, de modo que, han logrado reconocer algunas fortalezas y debilidades de sus compañeros.

No obstante, el carácter de algunas celebridades ha sido tema de discusión entre los más fieles fanáticos del programa, quienes han llegado a condenar algunas actitudes.

Jorge Herrera habla sobre su carácter en MasterChef

El actor tuvo la oportunidad de ir al programa Buen día, Colombia en el que habló sobre su paso por la competencia y reveló algunos detalles inéditos que los televidentes no ven en pantalla. No obstante, las presentadoras abordaron el tema correspondiente a su genio ya que, por medio de redes sociales, algunos internautas han manifestado que Herrera tendría un mal carácter.

Por esto, el hombre manifestó sentir inquietud por dichos comentarios ya que se considera como una persona que no puede guardar silencio cuando se percata de injusticias. Así mismo, recalcó que se siente inconforme con el contacto físico excesivo ya que algunos fanáticos lo han sorprendido bruscamente con apariciones repentinas en la calle.

“En la vida real soy peor, soy muy diferente la verdad. No me gusta la injusticia y es lo que más me puede caracterizar. Los apapachos son chéveres, pero me he ganado seguidores que en la calle me abrazan por la espalda y yo pienso que me están atracando”, explicó.

Un participante se quita el delantal negro en MasterChef

Por otro lado, los participantes de MasterChef Celebrity se encuentran a vísperas de un nuevo reto de salvación por lo que algunos han manifestado sentir temor ante la complejidad del desafío.

De esta manera, el más reciente desafío grupal generó que una celebridad pudiera quitarse el delantal negro para evitar enfrentarse al reto de salvación. De esta manera, Violeta fue la participante que obtuvo la victoria junto a sus compañeros del equipo verde.