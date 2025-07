Karol G contesta ante el cuestionamiento sobre su patrimonio total: ¿se molestó?

Carolina Giraldo ha sorprendido a millones de seguidores al responder, de manera contundente, a una inquietante pregunta que le realizaron en una reciente entrevista internacional. Por esto, la mujer desató un gran debate en redes sociales en las que se involucraron más artistas.

La intérprete de ‘Papasito’ es tendencia mundial tras el exitoso lanzamiento de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ con el que ya se encuentra ocupando los primeros puestos en las diferentes listas musicales del mundo.

Por esto, Giraldo se encuentra realizando una importante gira de medios, por diferentes países, con las que busca promocionar su disco. En una reciente oportunidad, Giraldo llegó a un programa español para hablar sobre su más reciente éxito con ‘Tropicoqueta’ y otros detalles de su vida personal.

Sin embargo, el entrevistador llamó la atención con un peculiar cuestionamiento, pues el hombre indagó por el total de las ganancias que actualmente posee en el banco. Ante la pregunta, Karol G decidió contestar con un peculiar mensaje.

Entonces usted para que me pregunta… no voy a responder esa pregunta. Pero, puedes escuchar una canción que se llama S91 que puede darte una respuesta… no sé si lo digo, manifestó Giraldo.