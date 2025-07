¿Se salió con la suya?: Jorge Herrera obtiene el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity

Los colombianos fueron testigos del más reciente giro polémico que se desató en la cocina de MasterChef Celebrity tras la aparición de los sobres sorpresa que se implementaron una vez más. Por esto, ante todo pronóstico, las celebridades lograron crear sus mejores estrategias para lograr asegurar su estadía en la cocina más famosa del país.

RELACIONADO Dominica Duque se une a Estiwar G para el AfterShow de MasterChef Celebrity 2025

Jorge Herrera obtiene el pin de inmunidad

El más reciente reto grupal generó bastantes dudas, pues, a causa de las mismas reglas del juego, Carolina Sabino no pudo cocinar al haberse ganado el delantal negro. Por esto, el actor Jorge Herrera tuvo la oportunidad de unirse a Julián y Pichingo con quienes tuvo que presentar un flan de maíz.

Pese a las complejidades de la preparación, las celebridades tuvieron tiempo para planear la receta que iban a utilizar y así dirigirse a la despensa para adquirir todos los ingredientes necesarios.

El tiempo en la cocina fue crucial ya que el trabajo en equipo de las tres celebridades permitió que el sabor de su postre fuera objeto de elogios por parte de los tres chefs. De esta manera, la determinación de los jueces fue darle el pin de inmunidad al actor y a sus dos compañeros de reto.

Aunque el chef Rausch manifestó que la preparación tenía algunos defectos en su preparación, el sabor era lo más complicado de lograr, de modo que, la delicia del platillo fue exaltada por los magistrales cocineros.

Dicho logro generó dudas en algunas celebridades, quienes manifestaron que el actor sería un gran cocinero que hasta ahora estaría empezando a demostrar sus más grandes habilidades culinarias.

Reacción de Carolina Sabino a su delantal negro

No obstante, no todas las noticias del reto fueron positivas ya que la actriz Carolina Sabino fue quien se llevó la desagradable novedad del delantal negro. Aunque recalcó que dicho símbolo lo habría recibido sin presentar un mal plato, también añadió su interés por no tomarse la situación de manera personal.

Según las palabras de Herrera, su decisión estuvo fundamentada ya que siente que su compañera posee una “energía creadora avasalladora” por lo que recalcó que siente que la mujer debe tomarse el tiempo de pensar más las cosas.