¿Qué dicen los dos memorandos de entendimiento que firmaron Colombia y Estados Unidos?

En las últimas horas, el Gobierno Nacional dio un paso estratégico en su relación bilateral con Estados Unidos al suscribir dos memorandos de entendimiento que buscan fortalecer la cooperación en minerales estratégicos y energía nuclear.

El documento se firmó en Barranquilla, durante el primer encuentro oficial de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, este martes 8 de septiembre, tan solo un mes después del cambio de gobierno.

Los acuerdos están enfocados en la seguridad energética, impulsar la industrialización y en desarrollar capacidades regulatorias con altos estándares.

¿Qué contempla el acuerdo sobre minerales estratégicos?

Uno de los memorandos está dirigido a fortalecer la cooperación alrededor de los minerales estratégicos. La agenda contempla acciones relacionadas con el conocimiento geológico, la identificación de oportunidades de inversión y el procesamiento de minerales con mayor valor agregado.

También se incluyen iniciativas relacionadas con el reciclaje, la diversificación de las cadenas de suministro y la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

La apuesta busca que Colombia pueda fortalecer su participación en cadenas asociadas a tecnologías limpias, infraestructura eléctrica, baterías e industrias avanzadas.

La ministra de Minas, María Arboleda, destacó que el propósito es avanzar de un modelo basado en la exportación de materias primas hacia uno que permita generar industria, empleo formal, innovación y desarrollo regional.

El memorando plantea la transición energética también como una oportunidad para fortalecer el desarrollo productivo y la soberanía del país, a través de mayor conocimiento técnico y mejores estándares.

¿Qué establece el memorando sobre energía nuclear?

El segundo instrumento abre un espacio de diálogo técnico sobre las posibles aplicaciones de la tecnología nuclear en Colombia.

La cooperación será gradual y responsable y estará orientada a asuntos como la seguridad energética, la investigación científica, la formación de talento humano y el fortalecimiento regulatorio.

El desarrollo de esta agenda deberá cumplir con los más altos estándares internacionales relacionados con seguridad tecnológica, seguridad física y salvaguardas.

Además, el acuerdo permitirá impulsar el intercambio técnico y científico entre los sectores energéticos y las comunidades dedicadas a la investigación y el desarrollo de ambos países.

De esta manera, la cooperación no se limita al ámbito energético, sino que también busca fortalecer capacidades de conocimiento, investigación y formación relacionadas con esta tecnología.

Los dos memorandos comparten una orientación hacia la seguridad energética, la transición energética, la competitividad industrial y la innovación tecnológica.

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Los objetivos de Colombia y Estados Unidos tras la firma del documento

Para Colombia, uno de los principales objetivos es aprovechar sus recursos y capacidades para avanzar hacia actividades con mayor valor agregado, en lugar de concentrarse únicamente en la extracción de materias primas.

La cooperación con Estados Unidos también contempla el desarrollo de capacidades regulatorias y el intercambio técnico como herramientas para acompañar ese proceso.

Con la firma de estos instrumentos, ambos gobiernos plantean una agenda conjunta en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible, la seguridad económica y la innovación.

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Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.