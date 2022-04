Grabó más de 1.000 películas para adultos y lo dejó todo para ser pastor

La historia de Joshua Broome se ha vuelto viral por el drástico y repentino cambio que le dio a su estilo de vida, pues de ser uno de los actores de cine para adultos más reconocido en todo el mundo pasó a convertirse en pastor de una iglesia cristiana, en la que se dedicó a predicar su religión.

Vea también: El exfutbolista que se convirtió en el actor de cine para adultos mejor pagado del Reino Unido

En su ‘antigua vida’ era conocido como 'Rocco Red', su nombre artístico. Duró trabajando en la industria aproximadamente 6 años, tiempo en el que participó en más de 1.000 películas por las que ganó más de 1 millón de dólares, lo que en pesos colombianos sería más de 3.000 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de todo el dinero que había recolectado y la fama que había obtenido, un día decidió dar un giro de 180 grados a su vida, pues asegura que sintió que su identidad como ser humano se había perdido en algún punto y que no estaba haciendo lo que debía.

Entrevistado por The New York Post, Joshua Broome reveló detalles de su vida antes, durante y después de pertenecer a la industria del cine para adultos.

Nació en 1983 en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Desde su infancia lo movió el sueño de ser una estrella de Hollywood y hacer parte de las grandes producciones cinematográficas, por lo que en su juventud se fue a los Ángeles, California.

Le puede interesar: La mujer de 85 años que arrasó con más de 50 hombres en Tinder

Los primeros pasos de 'Rocco Red' en el cine para adultos

Contó que aunque nunca pensó en convertirse en actor de cine para adultos, un día a sus 23 años, mientras trabajaba como mesero, un grupo de mujeres se acercó a él y lo convencieron de grabar la que sería su primera escena.

La sugerencia logró captar toda su atención, por lo que desde aquel día empezó a participar en diferentes grabaciones, las cuales fueron catapultando cada vez más su popularidad y a la vez su profesión.

Con 29 años ya, parecía estar en la cima de su carrera, incluso en 2012 recibió un reconocimiento como intérprete del año en los premios XBIZ, un evento que galardona el desempeño de las mejores estrellas del cine para adultos.

El fin de la carrera de Joshua Broome

No obstante, en un punto de su exitosa carrera su salud mental lo frenó todo, reveló Broome a The New York Post. “Literalmente perdí la noción de quién era yo”.

Sorprendió entonces cuando decidió abandonar los sets de grabación y a través de un comunicado dijo que su tiempo en la industria para adultos había llegado a su fin.

Así las cosas, dejó su casa en los Ángeles y se fue a Carolina del Norte, donde, según él, mientras trabajaba en un gimnasio, luchó contra la depresión, y trataba de dejar atrás aquel pasado que lo avergonzaba.

Tiempo después conoció a una mujer que llegó hasta el gimnasio y con quien salieron a correr juntos, tiempo en el que Broome no pudo contenerse y le confesó su pasado, pero quedó sorprendido al ver que ella se negara a juzgarlo.

“A través de su amabilidad y de no rechazarme, cultivó mi curiosidad”, dijo Broome en la entrevista. “El fin de semana siguiente fuimos juntos a la iglesia”.

Tras este episodio, el exactor dice haber sentido un despertar espiritual, algo que la pornografía no logró brindarle durante todo el tiempo que participó en ella. Dice que pudo dejar todo atrás y antes de casarse con Hope en 2016, la mujer mencionada anteriormente, estudió teología bíblica.

Actualmente es pastor en la Iglesia Bautista Good News en Cedar Rapids, Iowa, pero también enseña y predica por todo Estados Unidos. Habla sobre los peligros de la pornografía, pues argumenta que dice que está bien “consumir a una persona como un producto”.

Joshua Broome también tiene un podcast y una popular cuenta en Instagram con más de 65.000 seguidores. Dice a los jóvenes que nunca es tarde para cambiar de camino en la vida, poniendo como ejemplo su experiencia.