CANAL RCN
Tendencias

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

Los internautas se han pronunciado en las últimas publicaciones de la artista. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, en las redes sociales ha comenzado a especularse que Greeicy Rendón, la reconocida cantante, bailarina y actriz que es oriunda de Cali, estaría embarazada.

Todo surgió a raíz de un video en el que la artista apareció bailando y, según varios de sus internautas, lució diferente.

Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre
RELACIONADO

Greeicy Rendón habría celebrado su cumpleaños 33 en compañía de su padre

¿Cuáles fueron los cambios de los que están hablando los seguidores de Greeicy Rendón? ¿La cantante ya dijo algo acerca de este rumor? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este es el video que desató las especulaciones

Recientemente, Greeicy Rendón mostró en su cuenta de Instagram una de las coreografías que práctica junto a su equipo de trabajo.

No obstante, en los comentarios no solo elogiaron su talento, sino que también se mencionó que parecía estar esperando su segundo bebé.

"Reconozco al segundo la cara de una persona embarazada", "tiene baby face", "en el vestido de los premios se notaron los cambios" y "sería bueno que esté en embarazo", han sido algunos de los comentarios que le han dado pie a los rumores.

Mientras tanto, el video que encendió las redes y ya es tendencia es el siguiente:

¿Greeicy Rendón ya dijo algo de su presunto embarazo?

La cantante y bailarina caleña, hasta el momento, no ha confirmado ni desmentido los rumores relacionados con un nuevo embarazo.

En consecuencia, por ahora, todo se trata de un rumor que está circulando en las redes sociales.

“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre
RELACIONADO

“Es imposible que no duela el alma”: Greeicy rompe el silencio sobre la situación legal de su padre

Es importante recordar que Greeicy Rendón es mamá de un hijo que se llama Kai, nació en abril de 2022, y es la adoración de ella y de Mike Bahía, que es su padre.

Además, la artista siempre ha dejado claro que ser mamá ha sido una de las grandes bendiciones de su vida y que su hijo alegra su vida de una manera única.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Hassam, el reconocido comediante, volvió a reportarse desde un hospital: ¿cuál es su estado de salud?

Artistas

Reconocido cantante fue bajado de un avión: el piloto lo expulsó

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"

Otras Noticias

Monserrate

Duro relato de mamá de una víctima del ‘monstruo de Monserrate’: "De esto no voy a salir"

Se cumplen 10 años desde que el país conoció la historia de Freddy Valencia, quien asesinó a varias mujeres en Bogotá.

Estados Unidos

Pariente de portavoz de Trump fue capturada por las autoridades migratorias: su visa expiró en 1999

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la mujer de origen brasilero fue arrestada hace años por sospecha de agresión.

Ciclismo

Fernando Gaviria es condenado a dos meses de prisión por conducir ebrio: detalles del caso

Trabajo

Gobierno pone freno a empresas que contratan de manera temporal para Navidad: alistan drástico decreto

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad