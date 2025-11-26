¿Greeicy Rendón está embarazada? Este VIDEO encendió las redes

En los últimos días, en las redes sociales ha comenzado a especularse que Greeicy Rendón, la reconocida cantante, bailarina y actriz que es oriunda de Cali, estaría embarazada.

Todo surgió a raíz de un video en el que la artista apareció bailando y, según varios de sus internautas, lució diferente.

¿Cuáles fueron los cambios de los que están hablando los seguidores de Greeicy Rendón? ¿La cantante ya dijo algo acerca de este rumor? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Greeicy Rendón está embarazada? Este es el video que desató las especulaciones

Recientemente, Greeicy Rendón mostró en su cuenta de Instagram una de las coreografías que práctica junto a su equipo de trabajo.

No obstante, en los comentarios no solo elogiaron su talento, sino que también se mencionó que parecía estar esperando su segundo bebé.

"Reconozco al segundo la cara de una persona embarazada", "tiene baby face", "en el vestido de los premios se notaron los cambios" y "sería bueno que esté en embarazo", han sido algunos de los comentarios que le han dado pie a los rumores.

Mientras tanto, el video que encendió las redes y ya es tendencia es el siguiente:

¿Greeicy Rendón ya dijo algo de su presunto embarazo?

La cantante y bailarina caleña, hasta el momento, no ha confirmado ni desmentido los rumores relacionados con un nuevo embarazo.

En consecuencia, por ahora, todo se trata de un rumor que está circulando en las redes sociales.

Es importante recordar que Greeicy Rendón es mamá de un hijo que se llama Kai, nació en abril de 2022, y es la adoración de ella y de Mike Bahía, que es su padre.

Además, la artista siempre ha dejado claro que ser mamá ha sido una de las grandes bendiciones de su vida y que su hijo alegra su vida de una manera única.