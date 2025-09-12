CANAL RCN
Aspirante a La Casa de los Famosos Colombia revela detalles del presunto atentado en su contra

La mujer reveló detalles de la investigación que las autoridades se encuentran adelantando.

Foto: Freepik y Canal RCN
Foto: Freepik y Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
09:10 p. m.
Los internautas se encuentran a la expectativa de los próximos participantes que ingresarán a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Por esto, ya se conoce al octavo grupo de aspirantes que desean ingresar al famoso reality.

Tatiana Murillo, más conocida como “la barbie colombiana”, es una de estas nuevas aspirantes y tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva para el programa ‘Buen día, Colombia’ en donde no solo dio información de su aspiración al reality, sino que también reveló detalles de una complicada situación de seguridad tras un presunto atentado en su contra.

¿Qué le ocurrió a Tatiana Murillo?

En los días más recientes, Tatiana Murillo se tomó las redes sociales para revelar mayor información sobre una complicada situación de seguridad que atravesó. Según su relato, mientras se disponía a dirigirse a su vivienda a las afueras de Medellín, fue víctima de un presunto atentado en el que su automóvil se vio impactado por distintos proyectiles.

Las imágenes fueron compartidas, por medio de historias en la cuenta oficial de la antioqueña, generando preocupación entre sus más fieles fanáticos y comunidad de seguidores.

Según el testimonio de Murillo, quien actualmente se encontraría por fuera del país, los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades competentes por lo que ya hay dos personas que se encuentran siendo investigadas por los hechos. Así mismo, la mujer explicó que, días previos a lo sucedido, su equipo se había percatado de movimientos extraños que encendieron las alertas.

Tatiana Murillo habla sobre su presunto atentado

De igual manera, Murillo desmintió que dicha situación corresponde a una escena ficticia para obtener popularidad ya que, según el testimonio de la mujer, algunos internautas asociaron lo ocurrido con la nueva votación que requiere para ingresar al popular reality del Canal RCN.

“Se está diciendo que yo me lo inventé para La Casa de los Famosos cuando yo tengo mucha inteligencia y buenas estrategias para figurar sin inventarme un autoatentado”, añadió la mujer.

Por ahora, Murillo ha tomado sus redes sociales para revelar nuevos detalles sobre su nueva campaña mediática con la que buscará ser una habitante más de la casa más famosa del país.

