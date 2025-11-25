CANAL RCN
¡Reconocida actriz colombiana será mamá primera vez! Así confirmó su embarazo

La actriz no solo reveló su ecografía, sino que también mostró cómo luce su vientre.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
12:54 p. m.
En las últimas horas, una actriz colombiana anunció en sus redes sociales que muy pronto cumplirá el sueño de ser mamá.

Se trata de Laura Peñuela, que tiene 36 años, es oriunda de Bogotá y ha participado en producciones como 'Pa' quererte'.

La actriz manifestó que se encuentra disfrutando de la etapa más emocionante de su vida y que no ve la hora de poder tener a su bebé en sus brazos.

Así fue como Laura Peñuela, la actriz colombiana, confirmó que está embarazada

Laura Peñuela, en un carrete de fotos en Instagram, no solo mostró la ecografía de su bebé, sino que también lució su vientre de mamá.

"Es momento de compartirles la llegada del mejor regalo que he recibido en mi vida. No podía seguir aguantándome las ganas de anunciarles que nuestro primer bebé está en camino. Entre ojitos aguados y casi sin palabras para expresarles lo que siento, esto es increíble, tengo mucha gratitud y puedo decir que es una experiencia tan profunda y la más potente medicina", escribió la actriz Laura Peñuela en Instagram.

"Lalau es actriz, cantante, presentadora, pintora, arquitecta, guitarrista, terapeuta holística, empresaria, bailarina, artista multidisciplinar, pero esta faceta de madre será la más emocionante de mi vida", concluyó.

Así han reaccionado los seguidores de Laura Peñuela, la actriz colombiana, tras su embarazo

Apenas Laura Peñuela abrió su corazón y reveló la noticia, sus seguidores y colegas se manifestaron de inmediato para felicitarla y desearle lo mejor.

"Qué es esta emoción", "miles de bendiciones", "qué alegría, mi Lau", "los felicito", "qué etapa tan linda", "me sacaste lágrimas", "Dios es bueno", "besos y abrazos del alma", "comparto tu felicidad", "serás una mamá extraordinaria", "bienvenido ese bebé", "están en mis rezos" y "me encanta ver cómo el universo se alinea con tus sueños y deseos más puros e inmensos", han sido algunos de los mensajes.

 

