Karol G y Bad Bunny arrasan en las listas latinas del 2025, según Billboard

La colombiana y el puertorriqueño se han consolidado como los artistas más influyentes de la música en los últimos años.

Shakira, Bad Bunny
Foto AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
08:36 p. m.
Según Billboard, Bad Bunny y Shakira encabezan las listas latinas de fin de año, consolidándose como dos de los artistas más influyentes del panorama musical actual.

Bad Bunny, el artista latino más escuchado del año 2025

Bad Bunny reafirma su dominio en la música latina tras el éxito de su álbum ‘Debí tirar más fotos’, un proyecto que dejó varios temas posicionados en los primeros lugares. Su canción ‘DtMF’ ocupa el puesto No. 1 en la lista Hot Latin Songs de fin de año y también lidera la lista Latin Streaming Songs, manteniéndose como una de las más reproducidas de 2024-2025.

Además, otros temas del álbum lograron posiciones destacadas:

  • ‘Baile inolvidable’ – puesto No. 2
  • ‘Nuevayol’ – puesto No. 3
  • ‘EOO’ – puesto No. 4
  • ‘Qué pasaría…’ junto a Rauw Alejandro – puesto No. 8
  • ‘Voy a llevarte pa PR’ – puesto No. 9

Estas ubicaciones demuestran que Bad Bunny continúa siendo un fenómeno global con una presencia dominante en las plataformas de streaming y en la audiencia latina.

Karol G, un fenómeno mundial imparable

Por su parte, Karol G continúa consolidándose como la artista latina femenina más exitosa de los últimos años. La antioqueña lidera la lista Top Latin Artists – Female, manteniéndose en la cúspide del género.

Desde 2022, Karol G ha sido la única mujer presente en el top 10 de la lista general Top Latin Artists de fin de año, lo que evidencia su impacto y su liderazgo en la industria musical.

Su más reciente álbum, ‘Tropicoqueta’, debutó en el No. 1 de la lista semanal Top Latin Albums, mientras que su sencillo ‘Si antes te hubiera conocido’ permaneció 13 semanas consecutivas en el primer lugar entre octubre de 2024 y 2025, convirtiéndose en uno de los hits más importantes de su carrera.

