Suben las tarifas de parqueaderos en Bogotá: así quedan los valores en zonas de parqueo pago en 2026

La Alcaldía de Bogotá dejó en firme el aumento en las tarifas de parqueaderos y Zonas de Parqueo Pago (ZPP), un ajuste que empezará a sentirse en el bolsillo de conductores y motociclistas de la capital.

La decisión quedó oficializada el pasado viernes 30 de enero, tras la expedición de los decretos 026 y 027 de 2026.

Según explicó la administración distrital, los nuevos valores se calculan con base en indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC 2025) y el salario mínimo legal vigente para 2026, además de estimaciones sobre la variación del precio del suelo.

Nuevas tarifas máximas en parqueaderos de Bogotá

Para los estacionamientos fuera de vía, el Distrito aclaró que se trata de tarifas máximas, lo que significa que cada parqueadero puede cobrar menos dependiendo de la zona, la demanda y si cuenta con certificación ambiental.

Estos son los topes establecidos:

Vehículos, camperos, camionetas y pesados: $230 por minuto

Con certificación Sello Oro: $253 por minuto

Motocicletas: $161 por minuto

Con Sello Oro: $177 por minuto

Bicicletas: $10 por minuto

Con Sello Oro: $0 por minuto.

Los parqueaderos con Sello Oro se identifican con un distintivo oficial visible, aparecen en los listados publicados por la Secretaría Distrital de Movilidad y deben contar obligatoriamente con cicloparqueaderos, como incentivo al uso de medios sostenibles.

Así funcionan las Zonas de Parqueo Pago en 2026

Las Zonas de Parqueo Pago también actualizaron sus valores por minuto, con el objetivo de mantener el orden del espacio público y promover una rotación más eficiente de los cupos disponibles.

Los nuevos rangos quedaron así:

Motocicletas: entre $62 y $248 por minuto

Automóviles: entre $89 y $355 por minuto.

El valor exacto depende de la ubicación y puede consultarse directamente en la señalización instalada en cada vía o a través de la plataforma oficial de las ZPP, donde también es posible calcular el costo según el tiempo de estacionamiento.

Desde el Distrito reiteraron que estos ajustes buscan equilibrar el uso del espacio público, mejorar la movilidad y fortalecer alternativas sostenibles, aunque reconocen que el incremento representa un reto adicional para quienes usan vehículo particular a diario en Bogotá.