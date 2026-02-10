Revelan el nombre del extremo que milita en Europa y que quiere Santa Fe para el 2026

Independiente Santa Fe no baja el ritmo en el mercado de fichajes del 2026. El equipo cardenal tiene clara su prioridad que es reforzar las bandas ofensivas tras la salida de Harold Santiago Mosquera rumbo a Cerro Porteño, una baja que dejó un vacío evidente en el ataque.

Aunque ya llegaron Luis Palacios y Edwin “Shirra” Mosquera, el rendimiento de ambos ha sido discreto, por lo que el cuerpo técnico aceleró la búsqueda de un nuevo extremo. En las últimas horas, finalmente se conoció el nombre del extranjero que estaría en carpeta.

Brian Ocampo, el latera extranjero que Santa Fe le puso el ojo

Se trata del uruguayo Braian Ocampo, jugador que actualmente milita en Europa y que aparece como una de las opciones más fuertes para reforzar al León.

Ocampo nació el 25 de junio de 1999 y se desempeña principalmente como extremo por derecha o izquierda. Su principal fortaleza es la velocidad, el desborde y la capacidad para encarar en el uno contra uno, características que encajan con lo que busca el técnico cardenal.

El atacante se formó en Nacional (Uruguay), donde debutó como profesional y levantó títulos locales. Gracias a su buen nivel dio el salto al fútbol europeo con el Cádiz CF, club con el que actualmente tiene contrato hasta junio de 2026 y donde compite en la segunda división de España.

Su nombre empezó a tomar fuerza luego de que el periodista Mariano Olsen revelara el interés de Santa Fe por el jugador, destacando además un detalle clave: Ocampo ya fue dirigido por el actual entrenador cardenal, Pablo Repetto, durante su etapa en Nacional en 2022.

Repetto aprieta por un refuerzo urgente en ataque

Con la necesidad de resultados inmediatos y una Copa Libertadores en el horizonte, Repetto busca un extremo que marque diferencia desde el primer día.

La experiencia internacional de Ocampo y el conocimiento previo entre técnico y jugador podrían facilitar una eventual negociación.