¿Nuevo caos en la movilidad? Cierre total en la Carrera 68 impactará conexión con la Autopista Sur

A partir de las 10:00 p. m. del 13 de febrero de 2026, se implementará el cierre total de la conectante en sentido norte-occidente de la avenida carrera 68 hacia la Autopista Sur, como parte de las obras de la Troncal Transmilenio Av. Carrera 68.

La medida fue autorizada por la Secretaría de Movilidad. El cierre responde a la ejecución de actividades de construcción de "muro pantalla", necesarias para el avance del proyecto de infraestructura vial.

Según la información oficial, el cierre tendrá una duración aproximada de un año y se mantendrá las 24 horas del día, afectando exclusivamente la conectante mencionada, sin modificar otros movimientos de la avenida carrera 68.

Cómo será el cierre y a qué zona aplica

La intervención se concentrará en el punto de conexión entre la AK 68 y la Autopista Sur, en el movimiento que conecta el sentido norte con el occidente. La zona específica de obra está delimitada en el Mapa 1, divulgado por las autoridades de movilidad.

Desde la Secretaría de Movilidad se indicó que el cierre busca facilitar el desarrollo de las obras y reducir riesgos para los usuarios de la vía y el personal que ejecuta los trabajos, manteniendo condiciones controladas en el entorno intervenido.

Desvíos autorizados y condiciones de movilidad

Para garantizar la circulación en el sector, se implementó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que define los desvíos para vehículos particulares y transporte público del SITP.

Quienes transiten en sentido norte-sur por la avenida carrera 68 y necesiten tomar la Autopista Sur hacia el occidente (Soacha) deberán desviarse por la calle 39I Sur al occidente, continuar por la carrera 68A al sur y luego tomar la calle 40 Sur al oriente, donde se retoma el recorrido habitual. Los usuarios que se dirijan hacia el sector de Venecia no tendrán cambios en su trayecto.

En cuanto al tránsito peatonal y de ciclistas, las autoridades confirmaron que no habrá afectaciones a andenes ni a la infraestructura existente, por lo que estos actores viales podrán movilizarse con normalidad.

Finalmente, se recomienda a conductores, peatones y ciclistas atender la señalización instalada, seguir las indicaciones del personal de obra y de los auxiliares de tránsito, y, en el caso de los usuarios del SITP, realizar ascensos y descensos únicamente en los paraderos establecidos.