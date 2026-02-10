CANAL RCN
Tendencias

Maluma anunció lanzamiento musical con Yeison Jiménez: “El jueves lo hacemos realidad”

El cantante antioqueño tomó sus redes sociales para hacer el esperado anuncio musical.

Foto: Canal RCN y AFP
Noticias RCN

febrero 10 de 2026
05:59 p. m.
No cabe duda de que la muerte de Yeison Jiménez ha impactado la industria musical tanto nacional como internacional, pues el caldense logró conseguir un sin fin de logros al posicionarse como el único cantante del género regional colombiano en llenar dos veces el estadio El Campín y cuatro Movistar Arenas en tiempo récord.

El trágico accidente que acabó con su vida y la de cinco personas más hoy sigue siendo motivo de recordación entre millones de usuarios y varios cantantes de distintos géneros musicales. Este fue el caso de Maluma, quien, en los días más recientes, reveló que grabó una canción con el intérprete de ‘Aventurero’.

Canción de Maluma y Yeison Jiménez

Juan Luis Londoño Arias tomó sus redes sociales para hacer un esperado anuncio entre sus fanáticos ya que durante la celebración de su cumpleaños 32 reveló que logró grabar una canción con su colega Yeison Jiménez.

Pese a que en su momento no se logró dar a conocer la colaboración, el paisa ya hizo oficial la fecha de lanzamiento de la canción al compartir un video del fallecido artista, mientras cantaba un fragmento de la misma.

“Cómo te extrañamos hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad. Con el corazón - 12/02/2026”, escribió Maluma en el post.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que cientos de internautas han manifestado su emoción por escuchar música nueva del caldense, quien a un mes de su muerte sigue estando dentro del top 50 de Spotify en Colombia.

Dicha colaboración, de la que se conoce solo un pequeño fragmento hasta ahora, deja ver los fieles ritmos de la música de banda a la cual ambos cantantes mostraron gran afinidad dentro de su repertorio musical.

Maluma recuerda a Yeison Jiménez

Por otro lado, el cantante antioqueño volvió a aparecer en sus redes sociales, el pasado 28 de enero, tras estar ausente durante los primeros días del 2026. Por medio de un live, el intérprete de ‘Sobrio’ expresó su gran tristeza ante el fallecimiento de su colega Yeison a quien catalogó como el mejor exponente del género regional en el país.

“Dejó tremendo hueco en la música colombiana… para mí era el mejor y da mucho dolor. Dejó un legado musical muy grande… creamos un tema… yo lo quiero lanzar, pero no es el momento. Lo que diga la familia porque yo no quiero que sea algo interesado. Si el tema sale bien y si no también”, dio a conocer el cantante.

