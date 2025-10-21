¡Oficial! Llegó a su fin la relación de una reconocida modelo y presentadora colombiana

Una gran cantidad de internautas quedaron en shock en las últimas horas debido a que se confirmó el fin de la relación amorosa de una reconocida modelo y presentadora colombiana.

Juan Cebolla, el importante artista circense que nació en México, pero ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Colombia, hizo una dinámica de preguntas y contestó que ya no se encuentra con Alejandra Serje.

Además, manifestó que prefería responder de una vez debido a que ha escuchado múltiples rumores en el último tiempo.

Así fue como Juan Cebolla confirmó el fin de su relación con Alejandra Serje, la modelo y presentadora colombiana

Juan Cebolla quiso interactuar con sus seguidores durante los últimos días y abrió una caja de preguntas en Instagram.

Fue así como le preguntaron que si estaba soltero y él, de manera contundente, aseguró que sí.

"Oye, a ustedes les gusta, ¿no? Esa es la pregunta que más hay por aquí, pero como son mis seguidores, se merecen saber la verdad. Me han preguntado mucho, se ha dicho mucho y quiero decirles con toda la honestidad del mundo que sí, estoy soltero", comenzó afirmando Juan Cebolla, la expareja de Alejandra Serje.

"Tomé la decisión de terminar mi relación. Quiero que sepan que estoy tranquilo, feliz, en paz y estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi carrera y de mi vida. Se avecina un sueño que para mí lo es todo y estoy muy enfocado, me estoy preparando mucho y eso es lo más importante. Además, estoy con Dios", agregó el destacado artista circense.

¿Cuál es el sueño que cumplirá Juan Cebolla próximamente?

En los últimos días, se reveló que Juan Cebolla será el representante de Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo.

RELACIONADO Laura de León compartió intrigante mensaje tras supuesta ruptura con Salomón Bustamante

Ese evento se realizará entre el 16 y el 25 de enero de 2026 y reunirá a las leyendas más icónicas de las actividades circenses.