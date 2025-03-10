¡Bombazo! Así fue como un reconocido presentador habría confirmado el fin de su matrimonio

En los últimos meses, los nombres de Salomón Bustamante, el reconocido presentador y periodista, y de Laura de León, la icónica actriz con la que contajo matrimonio en 2021, han sido tendencia.

El motivo es que, debido a que dejaron de compartir fotos juntos, los internautas comenzaron a rumorar que su relación habría terminado.

Por lo tanto, en las últimas horas, cuando el presentador reapareció en las redes sociales, una seguidora le preguntó que si era verdad que el romance se acabó y él entregó una categórica respuesta. ¿Cuál fue?

Así fue como Salomón Bustamante, el reconocido periodista y presentador, habría confirmado el fin de su relación

Luego de que la seguidora le preguntó a Salomón Bustamante que si su matrimonio con Laura de León se habría terminado, él dio a entender que sí. Su respuesta exacta fue la siguiente:

Sí, ¿algo más o ya con el chisme te es suficiente?

Sin embargo, debido a que el reconocido presentador acostumbra a tener un tono jocoso y sarcástico en sus redes sociales, todavía existe la duda de si su comentario fue en serio o no.

¿Cuál ha sido la reacción de los seguidores de Salomón Bustamante y Laura de León tras la aparente confirmación de su ruptura?

Tras el comentario de Salomón Bustamante, varios internautas se han mostrado tristes y han comenzado a lamentar una presunta ruptura.

"Lástima, eran una hermosa pareja", "No, ellos eran geniales" y "qué pesar", han sido algunos de los mensajes escritos en las redes sociales.

Sin embargo, otros internautas aún tienen esperanzas de que Salomón Bustamante y Laura de León sigan disfrutando de su matrimonio.

"Ojalá todavía estén juntos", "hace poco se vio una historia de Instagram con ellos", "no creo que se hayan dejado" y "eso es para que dejen de molestarlos, pero siguen juntos", han sido otras de las reacciones.